Sáng 26/9, chuyến bay hiệu chuẩn xuất phát từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã thực hiện bay đến sân bay Long Thành (Đồng Nai).

Hệ thống đèn hiệu chuẩn bật sáng chuẩn bị sẵn sàng cho máy bay hiệu chuẩn. Ảnh: ACV

Đợt bay hiệu chuẩn này đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình thực hiện các hạng mục kỹ thuật tại “siêu” sân bay này; mở ra giai đoạn kiểm tra và vận hành thực tế tại sân bay quốc tế lớn nhất cả nước.

Máy bay Beechcraft KingAir 350ER tiếp cận đường băng sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Ghi nhận của PV VietNamNet, khoảng 6h10, vùng trời sân bay Long Thành còn mờ trong màn sương, tiếng động cơ Beechcraft KingAir 350ER vang lên và bắt đầu thực hiện những vòng bay đầu tiên trong công tác bay hiệu chuẩn.

Mỗi đường bay, mỗi lần sà xuống tiếp cận sát đường cất hạ cánh đều là dữ liệu ghi nhận, giúp bộ phận chuyên môn đánh giá độ chính xác của các thiết bị.

Theo kế hoạch bay, đợt bay hiệu chuẩn kéo dài từ 26/9 đến 24/10, kiểm tra toàn diện các hệ thống hiện đại, nhằm đảm bảo sân bay Long Thành đạt chuẩn quốc tế ngay từ ngày đầu vận hành.

Các kỹ sư kiểm tra thiết bị trên đường cất hạ cánh. Ảnh: Hoàng Anh

Đợt hiệu chuẩn do Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) phối hợp cùng các chuyên gia từ Học viện Dẫn đường Hàng không Cộng hòa Séc thực hiện. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực kiểm định bay, họ đang trực tiếp góp phần hoàn thiện những bước cuối cùng của siêu dự án hàng không trọng điểm quốc gia.