Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tình trạng các sự cố liên quan đến an toàn tĩnh không đang gia tăng một cách đáng báo động. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, sân bay đã ghi nhận 27 trường hợp vi phạm, tăng 42,1% so với cùng kỳ năm 2024 (19 trường hợp).

Qua phân tích số liệu 27 vụ việc, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ ra tia laser là mối đe dọa phổ biến nhất với 16 lần xuất hiện. Các phi công liên tục báo cáo bị đèn laser cường độ cao chiếu vào buồng lái, đặc biệt vào ban đêm. Hành vi này có thể gây chói mắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng quan sát và điều khiển máy bay của phi công trong quá trình cất/hạ cánh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn hàng không cao.

Ngoài ra, các thiết bị bay không người lái (drone) cũng là một vấn đề nhức nhối với 4 lần được ghi nhận. Việc sử dụng drone trái phép trong khu vực cấm bay có thể gây va chạm với máy bay, dẫn đến những sự cố thảm khốc. Các vụ việc cụ thể bao gồm phát hiện drone ở độ cao 2.000 feet, 4.000 feet, và cách điểm chạm bánh máy bay chỉ 5 dặm.

Bên cạnh đó, các vật thể khác như diều và bóng bay cũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn bay. Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã ghi nhận 3 vụ việc liên quan đến diều và 3 vụ việc liên quan đến bóng bay.

Một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra vào ngày 16/1 tại khu vực phường Long Bình, Đồng Nai, khi một chiếc máy bay của Vietjet Air phải ngừng khai thác vì động cơ bị dây diều quấn vào.

Hoạt động khai thác hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Để ngăn ngừa các sự cố/tai nạn hàng không, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đề nghị các UBND TPHCM, tỉnh Đồng Nai và Cảng vụ hàng không miền Nam phối hợp thực hiện các biện pháp ngăn ngừa.

Hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng như Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Xây dựng... tăng cường tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.