Thanh tra Ngân hàng Nhà nước mới đây đã ban hành Kết luận thanh tra số 53/KL-TTNH2 về việc thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 8 (NHNN Khu vực 8) giai đoạn 31/3/2025 đến 31/3/2026.

Trong thời kỳ thanh tra, kết quả thanh tra cho thấy, NHNN Khu vực 8 đã tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định pháp luật và phân công, ủy quyền của Thống đốc NHNN trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, ngoại hối; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm theo quy định của pháp luật và quy định của NHNN; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp, ủy quyền của Thống đốc NHNN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh những kết quả đạt được, NHNN Khu vực 8 còn một số hạn chế, tồn tại trong công tác thanh tra và giám sát.

Việc triển khai một số đoàn thanh tra chưa bảo đảm đầy đủ trình tự, thủ tục. Một số báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra chưa xác định rõ tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật; nhật ký đoàn thanh tra chưa được ghi chép đầy đủ theo quy định.

Nội dung một số báo cáo giám sát an toàn vi mô về rà soát quy định nội bộ chưa đầy đủ, số liệu về vốn điều lệ chưa thống nhất.

Quyết định thành lập tổ công tác chưa đầy đủ căn cứ pháp lý; thông báo gửi đối tượng giám sát chưa đảm bảo thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 08/2022/TT-NHNN.

Biên bản làm việc còn thiếu thông tin theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-NHNN và gửi báo cáo NHNN chậm đối với kỳ báo cáo Quý III/2025 theo quy định tại điểm 2 Công văn số 6514/NHNN-TTGSNH.

Thanh tra NHNN yêu cầu Giám đốc NHNN Khu vực 8 chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, hạn chế đã nêu tại Kết luận thanh tra số 53/KL-TTNH2 ngày 18/9/2026; có biện pháp khắc phục triệt để và chỉ đạo mọi hoạt động của NHNN Khu vực 8 đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và của NHNN.