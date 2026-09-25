Ngày 25/9, Thanh tra tỉnh Cà Mau công bố các kết luận thanh tra về công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại 4 công ty sản xuất, chế biến thủy sản, thực phẩm và lương thực trên địa bàn.

Bốn công ty gồm Công ty CP Tập đoàn thủy sản Minh Phú, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Phúc Ngọc Sông Đốc, Công ty TNHH Chế biến Bột cá Promax và Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Lộc.

Theo kết luận thanh tra, Công ty CP Tập đoàn thủy sản Minh Phú chấp hành đầy đủ các quy định. Ba doanh nghiệp còn lại được xác định còn tồn tại vi phạm.

Cà Mau thanh tra lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các công ty chế biến thủy, hải sản. Ảnh: KL

Cụ thể, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Phúc Ngọc Sông Đốc (xã Khánh Hưng), chuyên sản xuất bột cá. Qua kiểm tra nước thải từ hoạt động sản xuất xả ra sông Ông Đốc, cơ quan thanh tra xác định 4/10 thông số vượt quy chuẩn cho phép.

Đối với Công ty TNHH Chế biến Bột cá Promax (xã Sông Đốc), kết luận thanh tra nêu doanh nghiệp không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ năm 2024 đến cơ quan chức năng theo quy định.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Lộc (xã Hồng Dân) không thực hiện quan trắc đầy đủ các thông số theo giấy phép khai thác nước dưới đất.

Từ những nội dung được phát hiện qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Cà Mau đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, xử lý vi phạm hành chính đối với 3 công ty nêu trên.

Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng đề nghị giám đốc sở chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Các công ty được đề nghị khắc phục những tồn tại, vi phạm được chỉ ra; trong quá trình hoạt động phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.