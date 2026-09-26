An Giang:

Ngày 26/9, Thanh tra tỉnh An Giang công bố kết luận thanh tra về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhứt, Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 51,94km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang dài 45,34km và qua tỉnh Cà Mau khoảng 6,6km. Dự án khởi công tháng 3/2024, có tổng mức đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng.

Theo Thanh tra tỉnh An Giang, tổng kinh phí theo các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 657,2 tỷ đồng.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện một số tồn tại, vi phạm trong quá trình thực hiện và yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục.

Cụ thể, cơ quan chức năng chưa thực hiện chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 13 trường hợp.

Thanh tra dự án đường Hồ Chí Minh, phát hiện hàng loạt vi phạm. Ảnh: KL

Việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường cũng chưa đúng quy định đối với một số trường hợp nhận chuyển nhượng đất bằng giấy tay nhưng không đủ điều kiện tách thửa, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc chưa xác định được chủ sử dụng đất.

Đáng chú ý, qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện việc áp giá bồi thường nhà mồ của hộ bà N.T.N.T. cao hơn quy định, với số tiền chênh lệch hơn 421,5 triệu đồng.

Ngoài ra, việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề cho 43 trường hợp chưa đảm bảo quy định; có 2 trường hợp bố trí, giao đất tái định cư chưa đúng quy định.

Công tác quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng còn một số hạn chế. Trong đó, chưa nộp ngân sách Nhà nước số tiền lãi phát sinh từ việc gửi kinh phí bồi thường, với số tiền hơn 143 triệu đồng.

Đơn vị liên quan còn trích tỷ lệ phần trăm trên phần kinh phí bồi thường tăng thêm không đúng quy định, số tiền hơn 550 triệu đồng.

Thanh tra cũng chỉ ra việc hạch toán còn thiếu doanh thu và chưa kê khai, nộp đầy đủ một số khoản thuế, lệ phí theo quy định.

Phòng Kinh tế các xã Gò Quao và Vĩnh Phong cũng chưa bàn giao số tiền tạm ứng kinh phí tổ chức bồi thường hơn 630 triệu đồng về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Về trách nhiệm, Thanh tra tỉnh An Giang xác định thuộc về tập thể lãnh đạo UBND các huyện Châu Thành, Gò Quao, Vĩnh Thuận trong giai đoạn trước ngày 1/7/2025; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường cùng các cá nhân có liên quan.

Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị thu hồi tổng số tiền vi phạm hơn 1,95 tỷ đồng để nộp ngân sách Nhà nước, hoàn trả nguồn kinh phí dự án và xử lý các khoản tài chính theo quy định.