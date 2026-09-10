Tiềm năng từ giới siêu giàu mới nổi

“Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời” được xem là bài toán khiến nhiều đại gia tìm cách duy trì cơ nghiệp qua các thế hệ. Một chuyên viên quản lý gia sản tại ngân hàng thương mại cổ phần chia sẻ câu chuyện về một đại gia bất động sản sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng.

Vị đại gia có 5 người con, gồm 3 trai, 2 gái, đều đã trưởng thành và làm việc tại doanh nghiệp do ông sáng lập. Tuy nhiên, thay vì chia quyền thừa kế tương đối đồng đều, ông dành phần lớn cổ phần công ty cho người con trai út. Các con cũng được chia nhiều bất động sản từ Bắc vào Nam.

Theo nữ chuyên viên, nguyên nhân không đến từ năng lực kinh doanh mà bởi người con này đã sinh con trai, được cha kỳ vọng sẽ “nối dõi tông đường” và duy trì cơ nghiệp.

Câu chuyện cho thấy việc chuyển giao khối tài sản lớn không chỉ là phân chia tài sản, mà còn liên quan đến quyền kiểm soát doanh nghiệp, năng lực quản trị và kế hoạch kế thừa. Đây cũng là một trong những nhu cầu ngày càng được quan tâm trong dịch vụ quản lý gia sản (Wealth Management).

Quản lý gia sản là dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân toàn diện, dành cho khách hàng sở hữu khối tài sản lớn và có nhu cầu lập kế hoạch tài chính dài hạn. Dịch vụ này bao gồm nhiều cấu phần như quản lý đầu tư, lập kế hoạch tài chính, tư vấn thuế, thừa kế, bảo hiểm và hưu trí.

Khác với quản lý tài sản (Asset Management), vốn chủ yếu tập trung vào việc quản lý danh mục đầu tư, quản lý gia sản hướng đến một bức tranh tài chính tổng thể, từ gia tăng và bảo toàn tài sản đến phân bổ, chuyển giao tài sản cho các thế hệ kế tiếp.

Việt Nam đang nổi lên như một thị trường giàu tiềm năng đối với dịch vụ quản lý gia sản, khi số lượng người giàu và quy mô tài sản cá nhân tăng nhanh. Theo The Wealth Report 2025 của Knight Frank, Việt Nam có khoảng 5.500 cá nhân sở hữu tài sản ròng trên 10 triệu USD, đứng thứ 6 Đông Nam Á về số lượng người thuộc nhóm này.

Ngoài ra, cũng theo thống kê của Knight Frank, đến năm 2026, số người Việt giàu có sở hữu tài sản trên 30 triệu USD đã tăng lên 1.233 người, tương đương mức tăng 29,2% trong 5 năm, so với 954 người của năm 2021.

Ngân hàng ngày càng quan tâm đến mảng dịch vụ quản lý gia sản. Ảnh: Nam Khánh

Không chỉ gia tăng về số lượng, giới siêu giàu tại Việt Nam (sở hữu tài sản trên 30 triệu USD) còn được dự báo tăng nhanh thuộc top đầu thế giới trong 5 năm tới. Đây là một trong những yếu tố thúc đẩy nhu cầu đối với các dịch vụ tư vấn và quản lý tài sản chuyên nghiệp.

Nếu trước đây, khách hàng chủ yếu quan tâm đến những sản phẩm tài chính riêng lẻ như tiết kiệm, tín dụng hay đầu tư ngắn hạn thì nay có xu hướng tìm kiếm những giải pháp quản trị tài sản tổng thể, được thiết kế riêng theo từng mục tiêu cuộc sống, kế hoạch đầu tư và định hướng tài chính dài hạn.

Với nhóm khách hàng sở hữu tài sản lớn, danh mục tài sản thường không chỉ gồm tiền gửi hay chứng khoán mà còn có bất động sản, cổ phần doanh nghiệp, trái phiếu và nhiều loại tài sản khác. Việc quản lý danh mục này đòi hỏi các giải pháp được thiết kế riêng, kết hợp giữa đầu tư, quản trị rủi ro, thuế và kế hoạch chuyển giao tài sản.

Ngân hàng rục rịch cho mảnh ghép mới

Nhận thấy đây là phân khúc giàu tiềm năng, các ngân hàng gần đây rục rịch lên kế hoạch khai thác cơ hội từ thị trường này.

Năm 2025, Ngân hàng Quốc Dân (NCB) thông báo tuyển dụng nhân sự cho vị trí chuyên viên quản lý gia sản. Nhà băng này đặt mục tiêu trong vòng 10 năm tới trở thành ngân hàng cung cấp dịch vụ, giải pháp tài chính tốt nhất trong lĩnh vực quản lý gia sản cho người Việt.

LPBank chưa chính thức công bố kế hoạch riêng cho mảng quản lý gia sản nhưng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, ông Hồ Nam Tiến, Chủ tịch HĐQT LPBank, cũng hé lộ định hướng phát triển các mảng dịch vụ trong những năm tới, trong đó có quản lý gia sản dành cho khách hàng cao cấp.

Theo ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank, ngân hàng đã xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý gia sản thông qua các chương trình chuyên biệt theo chuẩn quốc tế.

“Trước đây, việc bán sản phẩm khá đơn giản, chỉ cần khách hàng ký vào một tờ giấy là hoàn tất. Tuy nhiên, trong môi trường số hóa hiện nay, hợp đồng chỉ được hoàn thành khi tuân thủ đầy đủ quy trình. Chúng tôi không áp dụng chính sách thúc đẩy bán hàng một cách mù quáng mà luôn dựa trên trải nghiệm khách hàng, đồng thời xem xét danh mục của họ đã được đa dạng hóa hay chưa”, ông Jens Lottner nói.

Các ngân hàng lớn hiện sở hữu quy mô tài sản và tệp khách hàng lớn, trong đó có nhóm khách hàng giàu và siêu giàu. Theo đó, các sản phẩm cũng sẽ được thiết kế riêng cho từng khách hàng nhờ vào hệ sinh thái của ngân hàng như chứng khoán, bảo hiểm, cũng như quyền tiếp cận các dự án bất động sản cao cấp và trái phiếu doanh nghiệp do các tập đoàn lớn phát hành.

Thỏa thuận hợp tác giữa Sacombank và Công ty Chứng khoán LPBS mới đây cũng đặt trọng tâm vào việc phát triển các giải pháp quản lý gia sản dành cho phân khúc khách hàng cá nhân cao cấp và khách hàng ưu tiên của cả hai bên.

Ông Hoàng Việt Anh, Tổng Giám đốc LPBS, cho biết: “Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đã vượt mốc 5.000 USD, mở ra giai đoạn mới về nhu cầu tài chính cá nhân và quản lý tài sản. Việc hợp tác giữa hai bên là cơ hội để chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn diện cho nhóm khách hàng cao cấp”.

Đón đầu xu hướng, KienlongBankcũng đang từng bước tiếp cận thị trường này. Theo thông tin từ KienlongBank Priority, đây là xu hướng đang diễn ra tại nhiều thị trường phát triển trên thế giới và cũng đang hình thành rõ nét tại Việt Nam.

“Khách hàng cao cấp ngày nay không chỉ quan tâm đến việc gia tăng lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Họ mong muốn được đồng hành bởi những chuyên gia có khả năng xây dựng chiến lược tài chính tổng thể, từ quản lý dòng tiền, đầu tư đến các dòng sản phẩm Signature dành cho giới tinh hoa”, thông tin của KienlongBank Priority nêu định hướng.

Quản lý gia sản không chỉ dừng ở việc tối ưu hiệu quả đầu tư thông qua các sản phẩm tài chính truyền thống. Thay vào đó, khách hàng được tư vấn xây dựng cấu trúc tài chính phù hợp với mục tiêu đầu tư, bảo toàn và chuyển giao tài sản.