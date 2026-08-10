Điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh CASA

Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) được xem là nguồn vốn giá rẻ vô cùng quý giá trong ngân hàng. Trong khi lãi suất tiền gửi có kỳ hạn liên tục tăng, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn vẫn chỉ tối đa 0,5%/năm theo quy định, phổ biến ở mức 0,1-0,2%/năm.

Tuy nhiên, việc lãi suất huy động có kỳ hạn tăng cao từ đầu năm đến nay khiến người gửi tiền cân nhắc giữa việc gửi tiết kiệm có kỳ hạn và để tiền trong tài khoản thanh toán chỉ để nhận về mức lãi suất 0,1-0,2%/năm.

Hệ quả là, nhiều ngân hàng bị suy giảm số dư CASA cũng như tỷ lệ CASA so với đầu năm 2026, theo báo cáo tài chính bán niên của các ngân hàng.

Ngay cả những “ông vua CASA” như MB, Techcombank hay Vietcombank cũng không tránh khỏi tình trạng này.

Theo khảo sát của VietNamNet tại 27 ngân hàng thương mại cổ phần, chỉ có 6 ngân hàng ghi nhận tỷ lệ CASA tăng so với đầu năm, dù mức tăng không đáng kể.

Cụ thể, Ngân hàng VietBank dẫn đầu về mức tăng tỷ lệ CASA, lên mức 7,63% so với đầu kỳ, tăng 3,25 điểm phần trăm.

Tỷ lệ CASA tại PGBank tăng 1,8 điểm phần trăm, lên 19,74% tại ngày 30/6.

Sacombank duy trì tỷ lệ CASA ở mức khá cao với 16,45%, tăng 1,45%.

OCB cũng giữ được tỷ lệ CASA ở mức khá, lên tới 11,05% tại ngày 30/6, tăng 1,18 điểm phần trăm so với đầu năm.

Tỷ lệ này tại PVcomBank và Eximbank lần lượt đạt 9,13% và 13,78%, tăng nhẹ 0,74 và 0,69 điểm phần trăm so với đầu năm.

Đáng chú ý, cả 6 ngân hàng trên đều ghi nhận mức tăng về số dư tuyệt đối. Trong đó Sacombank tăng mạnh nhất khi hệ thống ghi nhận thêm 13.500 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn.

Hàng chục nghìn tỷ “bốc hơi”, thứ tự top 10 xáo trộn

PGBank và Sacombank là hai nhà băng có trong top 10 ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ CASA tính đến 30/6, lần lượt xếp thứ 8 và thứ 10. Thứ hạng của hai ngân hàng này không thay đổi so với cuối năm 2025, nhưng 8 vị trí còn lại đã có sự thay đổi.

Top 10 ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn đến 30/6 vẫn là những gương mặt cũ so với năm 2025, bao gồm: Techcombank, MB, Vietcombank, VietinBank, MSB, BIDV, ACB, PGBank, TPBank và Sacombank.

Nếu như năm 2025, MB dẫn đầu thị trường về chỉ số CASA với 37,18% thì đến 30/6 nhà băng này xuống vị trí thứ hai với tỷ lệ 33,93%, tương đương mức sụt giảm 14.000 tỷ đồng.

Techcombank từ vị trí thứ hai đã vươn lên dẫn đầu với tỷ lệ 34,26%. Tuy nhiên, con số này đã giảm nhẹ 0,4 điểm phần trăm, tương đương mức sụt giảm 13.500 tỷ đồng.

Vietcombank duy trì vị trí thứ ba với tỷ lệ 32,35%, giảm 1,44 điểm phần trăm, tương đương hơn 6.000 tỷ đồng.

VietinBank từ vị trí thứ năm hồi cuối năm 2025 đã tiến thêm một bậc với tỷ lệ CASA đến 30/6 là 22,67%, giảm 2,16 điểm phần trăm, tương đương mức giảm hơn 17.000 tỷ đồng.

Có thể thấy chênh lệch về tỷ lệ CASA giữa Top 3 (Techcombank, MB, Vietcombank) và phần còn lại là khá lớn.

Hoán đổi vị trí cho VietinBank trong Top 10 là MSB khi tỷ lệ này là 21,91%, giảm 6,23 điểm phần trăm, tương đương mức giảm 10.500 tỷ đồng.

BIDV dù dẫn đầu hệ thống về huy động tiền gửi khách hàng với hơn 2,23 triệu tỷ đồng nhưng đứng thứ 6 về tỷ lệ CASA với 20,05%, giảm 0,98 điểm phần trăm, tương ứng 13.300 tỷ đồng. Vị trí thứ 6 của BIDV không thay đổi so với thời điểm cuối năm ngoái.

Ở vị trí thứ 7, ACB chiếm giữ vị trí của TPBank và đẩy TPBank xuống vị trí thứ 9.

Tại ngày 30/6, tỷ lệ CASA của ACB là 20,04%, giảm 1,29 điểm phần trăm, tương đương giảm 9.400 tỷ đồng.

Ở vị trí thứ 9, TPBank đang duy trì tỷ lệ CASA 18,57%, giảm 1,84 điểm phần trăm, tương đương 3.500 tỷ đồng.

Hai vị trí còn lại trong Top 10 là PGBank và Sacombank, lần lượt ở vị trí thứ 8 và thứ 10.

Xét về số dư CASA tuyệt đối, có 7 ngân hàng đang duy trì số dư trên 100 nghìn tỷ đồng (không bao gồm Agribank do nhà băng này không công bố chi tiết lượng tiền gửi không kỳ hạn).

Các ngân hàng dẫn đầu về số dư tiền gửi không kỳ hạn đến 30/6 lần lượt gồm: Vietcombank 560.000 tỷ đồng, BIDV 448.500 tỷ đồng, VietinBank 427.500 tỷ đồng, MB 327.000 tỷ đồng, Techcombank 230.000 tỷ đồng, ACB 116.000 tỷ đồng, Sacombank 105.500 tỷ đồng.

Tính chung, tỷ lệ CASA bình quân tại 27 ngân hàng thương mại cổ phần hiện nay đạt 17,19%, giảm 1,23 điểm phần trăm, tương đương mức giảm 47.500 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

TỶ LỆ TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN TRÊN TỔNG HUY ĐỘNG KHÁCH HÀNG ĐẾN 30/6 NGÂN HÀNG TỶ LỆ CASA (%) THAY ĐỔI SO VỚI 31/12/2025 (Điểm phần trăm) TECHCOMBANK 34,26 -0,40 MBBANK 33,92 -3,26 VIETCOMBANK 32,35 -1,44 VIETINBANK 22,67 -2,16 MSB 21,91 -6,23 BIDV 20,05 -0,98 ACB 20,04 -1,29 PGBANK 19,74 +1,8 TPBANK 18,57 -1,84 SACOMBANK 16,45 +1,45 EXIMBANK 13,78 +0,69 VPBANK 12,55 -0,29 VIB 11,77 -2,56 OCB 11,05 +1,18 HDBANK 10,87 -1,23 SEABANK 10,70 -2,86 SAIGONBANK 10,28 -1,52 PVCOMBANK 9,13 +0,74 ABBANK 8,78 -0,11 NCB 8,24 -0,38 SHB 7,65 -0,21 VIETBANK 7,63 +3,25 BVBANK 7,47 -1,04 LPBANK 6,31 -2,15 KIENLONG BANK 5,78 -2,31 VIET A BANK 5,38 -0,27 NAM A BANK 5,26 -0,66 BAC A BANK 3,34 -0,19