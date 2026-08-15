Theo thống kê của VietNamNet, khoản chi lãi tiền gửi của 30 ngân hàng trong 6 tháng đầu năm nay đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng phổ biến từ 40% đến 70%. Thậm chí, có ngân hàng tăng trên 90%.

Đáng chú ý, chi phí trả lãi tăng nhanh hơn tốc độ tăng huy động tại nhiều ngân hàng cho thấy áp lực chi phí vốn đang gia tăng. Bên cạnh quy mô tiền gửi tăng, diễn biến này còn phản ánh mặt bằng lãi suất huy động cao hơn và sự thay đổi trong cơ cấu nguồn vốn của các nhà băng.

Trong số đó, Ngân hàng MB dẫn đầu về mức tăng chi phí trả lãi tiền gửi theo tỷ lệ phần trăm so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm nay, MB đã chi 21.660 tỷ đồng cho việc trả lãi tiền gửi, tăng mạnh 91,55% so với cùng kỳ. Trong khi đó, huy động tiền gửi của MB chỉ tăng 5,11% so với đầu năm, tương đương tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây cũng là ngân hàng có tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) cao thứ hai hệ thống, chỉ sau Techcombank. Tính đến ngày 30/6, CASA chiếm 33,92% tổng tiền gửi khách hàng, tạo lợi thế cho MB trong việc giảm chi phí vốn.

Ngoài ra, Nam A Bank, ABBank, NCB, HDBank, Techcombank, TPBank, VPBank, SeABank... cũng là những nhà băng dẫn đầu hệ thống về mức tăng tỷ lệ chi trả tiền lãi cho khách gửi tiền.

Trong đó, chi phí trả lãi tiền gửi tại Nam A Bank tăng 75% so với cùng kỳ, ABBank tăng 73,5%, NCB tăng 70%, HDBank tăng 69%, Techcombank tăng 65,5%, TPBank tăng 65%, VPBank và SeABank tăng 62%.

Trong nhóm các ngân hàng có chi phí trả lãi tăng mạnh, HDBank, VPBank và NCB cũng ghi nhận mức tăng trưởng huy động cao nhất trong nửa đầu năm, khoảng 13-20%, trong khi Techcombank dẫn đầu về tỷ lệ CASA với 34,26%.

Trong nhóm ngân hàng Big4, Agribank là ngân hàng có mức tăng chi lãi tiền gửi thấp nhất trong nhóm 30 ngân hàng được thống kê, chỉ 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Agribank đã chi 37.500 tỷ đồng để trả lãi tiền gửi cho khách hàng.

BIDV cũng thuộc nhóm cuối bảng về mức tăng chi lãi tiền gửi, chỉ tăng 25,7% so với cùng kỳ năm ngoái, với số tiền đã chi cho lãi tiền gửi nửa đầu năm nay là 46.400 tỷ đồng.

Với 42.000 tỷ đồng chi lãi tiền gửi trong 6 tháng đầu năm nay, mức tăng so với cùng kỳ tại VietinBank là 41%, trong khi Vietcombank đạt mức tăng 42% với 30.000 tỷ đồng.

Với việc nắm lợi thế về thị phần huy động, nhóm Big4 ngân hàng đương nhiên dẫn đầu hệ thống về số tiền chi trả lãi tiền gửi, lần lượt là BIDV, VietinBank, Agribank và Vietcombank.

Bốn “ông lớn” quốc doanh đang nắm giữ khoảng 50% thị phần huy động, với tổng huy động khách hàng đến 30/6 đạt 8,12 triệu tỷ đồng, tăng 3,8% so với đầu kỳ.

Ngoài nhóm Big4, có 9 ngân hàng đã chi trên 10.000 tỷ đồng mỗi ngân hàng để trả lãi tiền gửi trong nửa đầu năm nay.

Trong đó, SHB chi 21.700 tỷ đồng, MB chi 21.660 tỷ đồng, VPBank chi 21.500 tỷ đồng, HDBank chi 20.700 tỷ đồng, Sacombank 17.500 tỷ đồng, ACB 15.600 tỷ đồng, Techcombank 13.800 tỷ đồng, LPBank 12.100 tỷ đồng, VIB 11.100 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, Saigonbank ghi nhận số dư tiền gửi khách hàng đến 30/6 là 25.810 tỷ đồng - quy mô nhỏ nhất trong nhóm 30 ngân hàng được thống kê, nên số tiền chi trả cho khách hàng là 741 tỷ đồng, cũng thấp nhất hệ thống.

Tính chung, 30 ngân hàng thương mại trong nước (không bao gồm SCB và 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc) đã chi tổng cộng 389.589 tỷ đồng cho việc trả lãi tiền gửi trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 41,53% so với cùng kỳ năm ngoái.