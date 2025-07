ESG 4 Plus - “Chìa khóa” mở ra nhiều định hướng phát triển bền vững

Không dừng lại ở việc tuyên bố cam kết phát triển bền vững, Tập đoàn đa ngành Siam Cement Group (SCG) của Thái Lan đã biến ESG (Environmental-Môi trường, Social-Xã hội, Governance-Quản trị) thành hành động cụ thể thông qua chiến lược ESG 4 Plus - một mô hình tiên phong đặt nền móng cho tăng trưởng xanh, công bằng và dài hạn.

Chiến lược này xoay quanh 4 trụ cột: Hướng đến phát thải ròng bằng không (Set Net Zero), Phát triển xanh (Go Green), Giảm bất bình đẳng (Reduce Inequality), và Thúc đẩy hợp tác (Embrace Collaboration) và Công bằng và Minh bạch trong mọi hoạt động (Fairness and Transparency in all operations).

Không chỉ là khẩu hiệu, ESG 4 Plus đã đi vào thực tiễn - từ các nhà máy xi măng áp dụng công nghệ carbon thấp, bao bì thân thiện môi trường, đến việc mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời, lò hơi sinh khối…

Chính nhờ sự kiên định này, chỉ riêng năm 2023, SCG đã giảm hơn 700.000 tấn CO₂ - một con số không chỉ phản ánh hiệu quả môi trường, mà còn cho thấy hiệu quả kinh tế (giảm chi phí năng lượng), sự bền vững trong vận hành và niềm tin ngày càng vững chắc từ cộng đồng.

ESG 4 Plus không chỉ là một chiến lược - mà là tầm nhìn hành động, là chiếc chìa khóa để doanh nghiệp phát triển bền vững trong một thế giới nhiều biến động. SCG đang chứng minh rằng: khi ESG được thực hiện đúng cách, nó không chỉ bảo vệ môi trường - mà còn tạo ra giá trị thực sự cho con người và tương lai.

Chiến lược ESG 4 Plus được triển khai đồng bộ từ sản phẩm đến hoạt động trong toàn hệ thống công ty thành viên của SCG

Saraburi - “thủ phủ xi măng” Thái Lan thành thành phố phát thải thấp

Tiếp nối tầm nhìn đó, SCG đang từng bước hiện thực hóa chiến lược ESG 4 Plus thông qua việc đồng hành cùng mô hình thành phố carbon thấp tại Saraburi (Thái Lan) - nơi sản xuất 80% lượng xi măng toàn quốc. Nhờ hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng, Saraburi trở thành “sandbox” triển khai toàn diện các giải pháp ESG: từ chuyển đổi năng lượng, công nghiệp xanh, xử lý rác thải đến mở rộng không gian xanh và phát triển nông nghiệp carbon thấp. Đây là hình mẫu cho cách tiếp cận thực chất, đa chiều trong hành trình hướng đến phát thải ròng bằng 0.

Riêng trong ngành xi măng, SCG đẩy mạnh sản xuất xi măng Low Carbon và thử nghiệm công nghệ CCUS - giúp giảm đến 20% phát thải CO₂. Các nhà máy cũng chuyển đổi hoàn toàn từ sử dụng than đá sang nhiên liệu sinh khối và nhiên liệu có nguồn gốc từ chất thải (RDF), góp phần cắt giảm hàng trăm nghìn tấn khí thải mỗi năm.

Nhiều ứng dụng trong ngành xi măng được áp dụng tại tỉnh Saraburi để giảm lãng phí trong xây dựng

Không chỉ dừng ở sản xuất, ESG tại Saraburi còn hiện diện trong cộng đồng: các tòa nhà hành chính sử dụng năng lượng mặt trời, 45 khu rừng cộng đồng được bảo tồn, và 400 acres (tương đương 162 héc-ta) cỏ voi được phát triển làm nhiên liệu sinh học. Mô hình “Zero Waste School” cũng được triển khai, giáo dục học sinh về phân loại rác và tiêu dùng bền vững.

Mô hình “Zero Waste School” hướng dẫn học sinh phân loại rác, giúp ESG không còn là khái niệm xa lạ với thế hệ trẻ

Việc tích hợp đồng bộ các nguồn lực địa phương, cùng lộ trình rõ ràng và cơ chế phản hồi minh bạch, đã giúp Saraburi trở thành hình mẫu đáng chú ý cho quá trình chuyển đổi xanh mà SCG đang đồng hành cùng khu vực, trong đó có Việt Nam.

Việt Nam và tiềm năng thành công khi thực thi ESG 4 Plus

Tại Diễn đàn Thương mại Xanh 2025, Tập đoàn SCG đã giới thiệu chiến lược ESG 4 Plus cùng mô hình thành phố carbon thấp Saraburi (Thái Lan). Bài học từ Saraburi cho thấy ESG chỉ phát huy hiệu quả khi có sự phối hợp liên ngành và đồng hành của cộng đồng. Với đặc thù phân tán và đa ngành như tại Việt Nam, đây là kinh nghiệm thực tiễn mà Việt Nam có thể học hỏi và áp dụng thông qua việc nhân rộng các mô hình ESG quy mô vừa và nhỏ, được thiết kế bài bản, có sự hỗ trợ từ chính sách và mạng lưới chuyên gia.

Đại diện SCG chia sẻ về ESG 4 Plus tại Diễn đàn Thương mại xanh 2025

Phát triển bền vững không thể là nỗ lực đơn lẻ. Với tư duy hệ sinh thái và cam kết dài hạn, SCG lựa chọn đồng hành cùng các đối tác chiến lược để tạo ra chuyển động xanh lan tỏa và có chiều sâu.

Từ việc kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng thông qua hội thảo “Sản phẩm, dịch vụ xanh - Đặt hàng từ người dùng” trong khuôn khổ chương trình Việt Nam Xanh, đến việc đồng hành cùng Diễn đàn Thương mại Xanh 2025 và EcoHub - nền tảng thương mại điện tử B2B xanh tại Việt Nam, SCG chứng minh quyết tâm định hình hệ sinh thái tiêu dùng và kinh doanh bền vững.

Không chỉ dừng lại ở sáng kiến thị trường, SCG còn tích cực tham gia vào tiến trình xây dựng chính sách - đặc biệt là trong 3 năm liên tiếp (2022-2024) cùng thúc đẩy Kế hoạch hành động quốc gia về Kinh tế tuần hoàn (NAPCE).

Từ hành động thực tiễn đến đóng góp chính sách, SCG đang nỗ lực khẳng định vai trò đối tác chiến lược cho một tương lai phát triển bền vững tại Thái Lan và các thị trường nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

