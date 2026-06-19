Nhận định trên được các chuyên gia đưa ra tại VNNIC Internet Conference 2026 với chủ đề “Triển khai IPv6-Only – Động lực phát triển hạ tầng số quốc gia”, được tổ chức ngày 19/6 tại TPHCM.

Theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, phát triển IPv6 Only không chỉ là câu chuyện riêng của Việt Nam mà là câu chuyện chung của nhiều quốc gia. Ảnh: Lê Mỹ

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long cho biết, tương lai số của một quốc gia ngày càng gắn chặt với tương lai của Internet.

Internet là nền tảng cho các hoạt động kinh tế, xã hội, đổi mới sáng tạo, thương mại điện tử, tài chính số, dịch vụ công trực tuyến, sản xuất thông minh, nghiên cứu khoa học… cho đến những nền tảng số phục vụ hàng tỷ người trên thế giới.

Thực tế cho thấy Internet đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nếu trong nhiều năm qua Internet chủ yếu phục vụ để kết nối con người với thông tin, thì trong những năm tới Internet sẽ phục vụ nhiều hơn, kết nối dữ liệu và dữ liệu, hệ thống và hệ thống, máy móc và máy móc…

Sự phát triển toàn diện của điện toán đám mây, IoT, dữ liệu mới và trí tuệ nhân tạo… cũng đang tạo ra những yêu cầu hoàn toàn mới đối với hạ tầng Internet.

“Chúng ta đang chứng kiến một trong những biến chuyển quan trọng nhất của Internet. IPv6 phản ánh cách chúng ta chuẩn bị hạ tầng cho tương lai, hạ tầng có khả năng mở rộng lớn hơn, hiệu quả hơn, an toàn hơn và sẵn sàng đáp ứng sự phát triển mới”, ông Long chia sẻ.

Theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, điều quan trọng không phải Internet có bao nhiêu địa chỉ, mà quan trọng nhất là chúng ta đủ năng lực đáp ứng nhu cầu mới của thế giới hay không.

Phát triển IPv6 Only không chỉ là quá trình nâng cấp kỹ thuật, mà đó là một quá trình chuyển đổi có ý nghĩa rộng lớn hơn, không chỉ tại Việt Nam mà cả trên thế giới.

Chuyển đổi IPv6 Only có sự hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng. Ảnh: Lê Mỹ

Những năm qua, Việt Nam lựa chọn phát triển Internet không chỉ là người sử dụng công nghệ, mà là một quốc gia chủ động tham gia quá trình phát triển Internet thế hệ mới. Hiện Việt Nam là một trong trong số các quốc gia sử dụng IPv6 cao trên thế giới, tạo nền tảng quan trọng cho bước phát triển tiếp theo của Internet.

Quan trọng hơn, Việt Nam đã tích luỹ được những kinh nghiệm, cũng như chính sách để tổ chức triển khai IPv6 trên quy mô lớn và phối hợp hiệu quả giữa cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng kỹ thuật.

“Với những kinh nghiệm đó, củng cố niềm tin rằng, một quốc gia đang phát triển có thể chủ động và tiếp tục triển khai công nghệ mới một cách thành công. Việt Nam mong muốn là một thành viên tích cực, có trách nhiệm, có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Internet trên phạm vi toàn cầu”, ông Long nói.

Cuối cùng, theo Thứ trưởng, phát triển IPv6 Only không chỉ là câu chuyện riêng của Việt Nam mà là câu chuyện chung của nhiều quốc gia, cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Internet. Không một quốc gia nào có thể một mình xây dựng tương lai Internet, không tổ chức nào có thể một mình giải quyết được các thách thức của Internet thế hệ mới. Lịch sử phát triển của Internet cho thấy, mỗi bước tiến quan trọng đều được hình thành từ sự hợp tác, chia sẻ.

Ông Tony Smith, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Chiến lược tại Trung tâm Thông tin mạng Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC), đánh giá cao sự chuyển đổi IPv6 của Việt Nam.

Theo ông, mục tiêu Việt Nam đặt ra đến năm 2030 chuyển đổi sang IPv6 Only là đầy tham vọng và hoàn toàn khả thi.

Việt Nam đang nằm trong top 10 thế giới về triển khai IPv6 và nếu như thế giới đang triển khai với tốc độ chậm, thì Việt Nam đang làm rất nhanh, đặc biệt là có sự hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng để thực hiện được điều đó vẫn còn rất nhiều thách thức, đặc biệt là loại bỏ hoàn toàn IPv4, khi tỉ lệ này ở Việt Nam vẫn cao (33%); đồng thời, phải giải quyết được việc triển khai IPv6 ở những vùng lõm sóng, đây là một thách thức; để lấp đầy được IPv6 đòi hỏi sự sẵn sàng về thiết bị và hạ tầng, cũng như nhận thức từ các bộ phận liên quan.

Theo ông Tony Smith, chuyển đổi IPv6 Only là câu chuyện của nhiều nước trên thế giới và Việt Nam nên học hỏi mô hình các nước thành công như Trung Quốc. Ông tin rằng Việt Nam sẽ nằm trong top đầu về chuyển đổi IPv6 Only và thế giới sẽ được chứng kiến điều đó.

Đại diện Uỷ ban Truyền thông và Đa phương tiện của Malaysia cũng cho rằng, cần phải có sự hợp tác với nhau giữa các nước, đặc biệt là trong khu vực, để thúc đẩy chuyển đổi sang IPv6 Only. Nó đòi hỏi phải có một quá trình bền vững, các chính phủ cần có những chính sách quyết định, đưa ra được chiến lược xây dựng có tính lâu dài.

Đồng thời, cần có các định hướng rõ ràng, có mục tiêu, cơ chế quản trị… để duy trì động lực khi triển khai, đào tạo các kỹ năng cho các bộ phận liên quan để khắc phục lỗ hổng về nhận thức.