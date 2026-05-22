Phát biểu tại Hội thi “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng” năm 2026 với chủ đề “Chủ động số hóa - Bứt phá tương lai” diễn ra sáng 22/5 tại Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Tiến Dũng cho biết, đối với ngành ngân hàng, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, an toàn, minh bạch.

Chia sẻ với báo chí bên lề Hội thi, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, NHNN, cho biết, quá trình chuyển đổi số của ngành ngân hàng đã đem lại hiệu quả tích cực.

Cụ thể, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam trong những tháng đầu năm 2026 tăng khoảng 38% so với cuối năm 2025.

Trong đó, giao dịch trên Internet tăng 66%, giao dịch trên kênh di động tăng 33%. Đặc biệt, thanh toán qua mã QR tăng trên 50%. Hạ tầng thanh toán số hiện nay đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thanh toán của người dân và doanh nghiệp.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội thi.

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2026 đến nay hệ thống ngân hàng đã triển khai thanh toán song phương qua mã QR với Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong năm nay sẽ tiếp tục triển khai thanh toán song phương giữa Việt Nam và Singapore, dự kiến cuối năm 2026 sẽ triển khai thanh toán song phương với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ.

Theo ông Tuấn, NHNN cũng đã chỉ đạo các NHTM triển khai thanh toán song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Liên quan đến chuyển đổi số ngành ngân hàng, ông Tuấn cho rằng yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người trong việc vận hành, sử dụng công nghệ để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Nguồn nhân lực trong chuyển đổi số không chỉ là vấn đề đang rất “nóng” ở các NHTM mà còn cả ở NHNN. Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách thu hút nhân lực công nghệ cao nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và các tổ chức đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

“Hy vọng thời gian tới, với sự hỗ trợ của các trường đại học thông qua việc đào tạo nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường, điểm nghẽn về nhân lực sẽ dần được tháo gỡ”, ông Tuấn chia sẻ.

Theo Vụ trưởng Vụ Thanh toán, chúng ta vẫn nói đến chuyển đổi số nhưng thực ra đa phần tập trung cho vấn đề số hoá quy trình. Thông qua Hội thi chuyển đổi số năm 2026, NHNN kỳ vọng các NHTM sẽ tiếp cận với một tư duy mới: chuyển đổi số không chỉ là số hoá các quy trình mà là tái cấu trúc hệ thống vận hành của ngành ngân hàng, qua đó cung cấp các dịch vụ với chi phí hợp lý nhất.

Về thách thức an ninh, an toàn trong thanh toán số, Vụ trưởng Vụ Thanh toán lưu ý bên cạnh việc phát triển dịch vụ thanh toán, ngành ngân hàng cũng phải đối mặt với tình trạng lừa đảo, gian lận trong thanh toán.

NHNN cũng chủ động ban hành các chính sách và quy định pháp lý nhằm tạo cơ sở cho các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn.