Trong ngày 22 và 25/5/2026, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức đánh giá tiến độ và kết quả triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, công nghệ thông tin và chuyển đổi số dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung phát biểu mở đầu cuộc họp sáng 22/5. Ảnh: Lê Anh Dũng

Không đơn vị nào được đứng ngoài cuộc

Phát biểu định hướng, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung nhắc lại vai trò quan trọng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Đảng đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hiện nay là động lực mới cho sự phát triển. Trong đó, bản thân chuyển đổi số và công nghệ thông tin không chỉ là công cụ, phương tiện hay phương thức sản xuất mà chính thức trở thành lực lượng sản xuất", Thứ trưởng chia sẻ.

Việc chuyển dịch này được kỳ vọng sẽ tạo ra những tiền đề quan trọng giúp Bộ tinh gọn bộ máy, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của quốc gia. Để làm được điều này, sự đồng hành và quyết tâm của người đứng đầu các đơn vị là yếu tố tiên quyết. Thủ trưởng các đơn vị được khuyến khích trực tiếp tham gia vào quá trình kiến tạo, thay vì chỉ giao phó hoàn toàn cho bộ phận kỹ thuật.

Thứ trưởng khẳng định, chuyển đổi số là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Tất cả đơn vị trong Bộ đều phải tham gia, không ai được đứng ngoài cuộc, phải có kế hoạch triển khai, chương trình hành động, kể cả đối với những nhiệm vụ thường xuyên. Đặc biệt, kết quả thực hiện chuyển đổi số sẽ trở thành tiêu chí bắt buộc trong đánh giá, phân loại cán bộ định kỳ.

Bước đầu có chuyển biến tích cực

Tại cuộc họp, ông Bùi Quốc Thắng, Quyền Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ, đã báo cáo tổng thể tình hình triển khai các nhiệm vụ công nghệ thông tin và chuyển đổi số theo các chương trình, kế hoạch đã được ban hành.

Theo đó, thời gian qua các đơn vị thuộc Bộ đã bước đầu có chuyển biến tích cực trong triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số. Một số nhiệm vụ trọng tâm đang được tập trung thực hiện gồm nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ; xây dựng Cơ sở dữ liệu về dân tộc; xây dựng Bộ chỉ tiêu đánh giá kết quả chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc; triển khai các nhiệm vụ liên quan đến hạ tầng số, an toàn thông tin, dịch vụ công trực tuyến và nền tảng dùng chung.

Ông Bùi Quốc Thắng, Quyền Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số báo cáo tổng thể tình hình triển khai các nhiệm vụ công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Ảnh: Lê Anh Dũng

Báo cáo cũng ghi nhận kết quả triển khai tại một số đơn vị. Văn phòng Bộ đã hoàn thành cung cấp 58 dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống thử nghiệm, trong đó có 35 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 23 dịch vụ công trực tuyến một phần. Học viện Dân tộc đang triển khai đề án nâng cao năng lực số cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các cơ quan báo chí, truyền thông, xuất bản thuộc Bộ từng bước ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, quản trị và sản xuất nội dung.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, báo cáo của Trung tâm Chuyển đổi số cũng chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Trong đó, các “điểm nghẽn” chủ yếu liên quan đến nhận thức, cơ chế phối hợp, tổ chức thực hiện và chất lượng nguồn nhân lực.

Theo đánh giá của Trung tâm Chuyển đổi số, dữ liệu hiện vẫn là thách thức lớn nhất. Ngoài ra, quá trình triển khai còn gặp khó khăn do thiếu nhân lực có chuyên môn công nghệ thông tin, trong khi nhiều đơn vị đang phải đảm nhận khối lượng công việc lớn.

Xác định “đề bài” cho doanh nghiệp công nghệ đồng hành

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cũng báo cáo cụ thể về tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao, đồng thời nêu lên những khó khăn liên quan đến cơ chế phối hợp, nguồn nhân lực và việc tổ chức thực hiện.

Trao đổi với các đơn vị, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cho rằng, trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, điều quan trọng là phải nâng cao tính chủ động của từng đơn vị và từng cán bộ. Theo ông, chuyển đổi số không chỉ là đầu tư hạ tầng hay ứng dụng phần mềm mà trước hết là thay đổi tư duy quản lý, phương thức làm việc và cách tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Toàn cảnh buổi làm việc sáng 25/5. Ảnh: Lê Anh Dũng

Thứ trưởng nhấn mạnh người đứng đầu đơn vị không nhất thiết phải nắm chuyên sâu về kỹ thuật công nghệ, nhưng phải hiểu rõ nghiệp vụ quản lý của lĩnh vực mình phụ trách để xác định được “đề bài”, ý tưởng, xây dựng quy trình và phối hợp với đơn vị công nghệ triển khai hiệu quả.

Đối với các dự án có sự tham gia của doanh nghiệp công nghệ đồng hành, Thứ trưởng cho rằng đối tác bên ngoài chỉ đóng vai trò hỗ trợ chuyển đổi quy trình quản lý từ môi trường giấy tờ sang môi trường số, còn nội dung quản lý nhà nước và yêu cầu nghiệp vụ phải do cơ quan quản lý chủ động xây dựng.

Ông cũng lưu ý việc tái cấu trúc quy trình công việc, loại bỏ thủ tục chồng chéo, tăng cường kết nối dữ liệu phải được thực hiện ngay từ giai đoạn đầu của dự án.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung, một trong những yêu cầu quan trọng hiện nay là các đơn vị phải sớm hoàn thiện kế hoạch triển khai Nghị quyết 57 cũng như kế hoạch chuyển đổi số gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng lĩnh vực quản lý. Việc xây dựng kế hoạch cần đi kèm mục tiêu, lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể và cơ chế kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện.

Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng đề nghị thủ trưởng các đơn vị ký cam kết bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong tổ chức triển khai.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đánh giá quá trình triển khai chuyển đổi số tại các đơn vị bước đầu đã có chuyển biến, song cần tiếp tục được đẩy nhanh trong thời gian tới. “Trong quá trình thực hiện không thể không có khó khăn, song quan trọng nhất là bản thân mỗi đơn vị, mỗi lãnh đạo nghĩ cách làm thế nào để khắc phục. Nếu có khó khăn về thể chế, luật pháp, cơ chế, phải báo cáo lãnh đạo phụ trách, không có chuyện cứ khó là để đấy”, Thứ trưởng nhấn mạnh.