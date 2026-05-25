Đưa chuyển đổi số tới tận hộ kinh doanh nhỏ lẻ

Ngày 26/5, Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Công Thương, UBND TP Đà Nẵng cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ tổ chức hội nghị công bố kế hoạch triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Đây được xem là một trong những giải pháp “đột phá” nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “hai con số” của Đà Nẵng.

Theo Bộ KH&CN, chương trình nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế tư nhân.

Trọng tâm là phổ cập chuyển đổi số tới khu vực kinh tế cơ sở - nơi có số lượng hộ kinh doanh đông đảo, đóng vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hóa và tạo việc làm.

Thông qua chương trình, các hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ thích ứng với xu hướng thương mại số, từng bước chuẩn hóa hoạt động quản trị, tài chính, dữ liệu cũng như đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh.

Sau kết quả triển khai bước đầu tại tỉnh Thái Nguyên năm 2025, Đà Nẵng được lựa chọn là địa phương tiếp theo triển khai thí điểm nhờ có nền tảng tốt về chính quyền số, hạ tầng số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Miễn phí phần mềm bán hàng, chữ ký số và hóa đơn điện tử

Kế hoạch được triển khai theo mô hình phối hợp “Nhà nước - doanh nghiệp - hộ kinh doanh”. Trong đó, cơ quan quản lý nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng cơ chế và theo dõi triển khai; doanh nghiệp công nghệ, tổ chức tín dụng cung cấp nền tảng, giải pháp và chính sách ưu đãi; còn hộ kinh doanh là chủ thể trực tiếp tham gia chuyển đổi số.

Chương trình huy động sự tham gia của các sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở, tổ công nghệ số cộng đồng, doanh nghiệp viễn thông và doanh nghiệp công nghệ nhằm tiếp cận trực tiếp tới từng hộ kinh doanh.

Đáng chú ý, có tới 22 doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng tham gia đồng hành như VNPT, Viettel, MobiFone, Techcombank, MB, BIDV, MoMo, MISA, Bkav, KiotViet, Sapo, Grab cùng nhiều đơn vị khác.

Theo kế hoạch, các hộ kinh doanh tham gia chương trình sẽ được đánh giá miễn phí mức độ sẵn sàng chuyển đổi số thông qua hệ thống RDX. Đồng thời, các hộ sẽ được tư vấn lựa chọn giải pháp phù hợp với quy mô và nhu cầu kinh doanh.

Nhiều giải pháp số sẽ được hỗ trợ miễn phí như phần mềm quản lý bán hàng trong 6 tháng, chữ ký số trong 6 tháng và 5.000 hóa đơn điện tử miễn phí.

Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ miễn phí 2 năm tên miền quốc gia .biz.vn, website AI và email theo tên miền; hỗ trợ mở tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt; kết nối các nền tảng thương mại điện tử và bán hàng trực tuyến.

Các hộ kinh doanh cũng được hướng dẫn xây dựng thương hiệu trên Zalo, Facebook và TikTok; hỗ trợ tạo nội dung bằng AI, đăng bài tự động, tạo định vị Google Maps và tối ưu SEO.

Song song với đó là các giải pháp hỗ trợ quản lý doanh thu, hàng hóa, kho hàng, khách hàng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và kê khai thuế điện tử trên môi trường số.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ triển khai tới hết tháng 11/2026. Đà Nẵng đặt mục tiêu khảo sát khoảng 10.000 hộ kinh doanh và phấn đấu trên 90% số hộ tham gia khảo sát được tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ trải nghiệm nền tảng số phù hợp.

Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng tới hình thành cộng đồng hộ kinh doanh số, xây dựng mạng lưới hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở, đồng thời thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử và thương mại số trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ.

Theo ban tổ chức, kết quả triển khai tại Đà Nẵng sẽ là cơ sở quan trọng để nghiên cứu hoàn thiện mô hình hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số và xem xét nhân rộng trên phạm vi toàn quốc trong thời gian tới.