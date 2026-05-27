“Kế hoạch phối hợp, triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giữa Bộ KH&CN và UBND thành phố Đà Nẵng vừa được Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long và Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu ký kết chiều ngày 26/5 tại Đà Nẵng.

Đây là một hoạt động thiết thực nhằm triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế tư nhân; đồng thời, thúc đẩy phổ cập chuyển đổi số tới khu vực kinh tế cơ sở - khu vực có số lượng chủ thể đông đảo, đóng vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hóa, tạo việc làm và ổn định đời sống xã hội.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long và Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu ký kết "Kế hoạch phối hợp, triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng".

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có khoảng gần 100.000 cửa hàng và hộ kinh doanh buôn, bán lẻ. Với kế hoạch mới công bố, Bộ KH&CN và UBND thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu khảo sát khoảng 10.000 hộ kinh doanh; phấn đấu trên 90% hộ kinh doanh tham gia khảo sát được tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ trải nghiệm các nền tảng số phù hợp.

Từ đó, hình thành mạng lưới hỗ trợ chuyển đổi số hộ kinh doanh tại cơ sở, từng bước xây dựng cộng đồng hộ kinh doanh số trên địa bàn Đà Nẵng; góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử và thương mại số trong khu vực bán buôn, bán lẻ.

Kết quả thí điểm tại thành phố Đà Nẵng sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để nghiên cứu, hoàn thiện mô hình hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số và xem xét nhân rộng tại các địa phương khác trong thời gian tới.

Trong thời gian thí điểm kéo dài từ nay đến tháng 11/2026 với sự đồng hành của 24 doanh nghiệp công nghệ số và ngân hàng, các hộ kinh doanh sẽ được đánh giá miễn phí mức độ sẵn sàng chuyển đổi số thông qua hệ thống RDX tại trang rdx.gov.vn; được tư vấn, hướng dẫn lựa chọn các giải pháp số phù hợp với nhu cầu và quy mô kinh doanh; được hỗ trợ tiếp cận, trải nghiệm các nền tảng số, công cụ số và phương thức quản trị số trong hoạt động kinh doanh.

Đại diện lãnh đạo Bộ KH&CN và UBND thành phố Đà Nẵng trao thỏa thuận hợp tác triển khai kế hoạch cho các doanh nghiệp công nghệ đồng hành.

Một số hỗ trợ cụ thể của chương trình cho các cửa hàng, hộ kinh doanh có thể kể đến như: Tập huấn kỹ năng số cơ bản cho hộ kinh doanh và lực lượng hỗ trợ tại cơ sở; miễn phí tư vấn lộ trình chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp; miễn phí sử dụng phần mềm quản lý bán hàng và miễn phí chữ ký số cùng trong thời gian 6 tháng; hỗ trợ 5.000 hóa đơn điện tử khởi tạo miễn phí; hỗ trợ miễn phí 2 năm tên miền quốc gia .biz.vn, cung cấp website AI và email theo tên miền...

Đại diện Vụ Kinh tế số và Xã hội số (Bộ KH&CN) cho biết, kế hoạch đã xác định rõ các nhiệm vụ, quy trình rõ ràng từ “nhận thức” đến “hành động” để hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh chuyển đổi số mạnh mẽ, có kết quả thiết thực.

Trong đó, bước đầu tiên là các cơ quan nhà nước tại địa phương, doanh nghiệp công nghệ đồng hành sẽ tập trung triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con, hộ kinh doanh trên địa bàn để nắm được sự cấp thiết phải chuyển đổi số để tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên số.

“Công tác truyền thông cần ứng dụng công nghệ số để đa dạng hóa kênh truyền thông; hấp dẫn hóa các sản phẩm truyền thông và tiện lợi hóa cách tiếp cận người dân (trực tiếp tới người dân qua tập huấn tập trung tại xã phường, gặp gỡ tại địa điểm kinh doanh, tại cơ quan chính quyền…). Ngoài ra, cần tôn vinh, lan tỏa thành công về chuyển đổi số của các cửa hàng, hộ kinh doanh cũng như lan tỏa những chính sách, cách làm hay của các doanh nghiệp công nghệ số trong việc hỗ trợ”, đại diện Vụ Kinh tế số và Xã hội số thông tin thêm.