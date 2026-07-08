Trong cuộc phỏng vấn trên podcast 20VC, ông Clay Bavor, cựu lãnh đạo bộ phận VR tại Google, đồng sáng lập Sierra năm 2023, cho biết một số nhân viên làm việc hiệu quả nhất của công ty chỉ mới ngoài 20 tuổi.

"Tôi không nhớ đã từng có thời điểm nào mà một người trẻ gần như chưa có kinh nghiệm làm việc nhưng lại được đánh giá cao đến vậy, chỉ nhờ tư duy phù hợp và khả năng sử dụng thành thạo các công cụ AI", ông nói.

Theo Bavor, AI đang thu hẹp khoảng cách giữa nhân sự mới vào nghề và những người có nhiều năm kinh nghiệm.

"Một số nhân viên làm việc hiệu quả nhất của chúng tôi mới 22-23 tuổi. Họ gần như lớn lên cùng AI, sử dụng các công cụ này một cách tự nhiên và thành thạo hơn nhiều nhân sự giàu kinh nghiệm", ông cho biết.

Nhận định của Bavor được đưa ra trong bối cảnh AI đang làm thay đổi yêu cầu tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp. Nhiều doanh nghiệp hiện tìm kiếm ứng viên không chỉ biết sử dụng AI mà còn phải có khả năng đánh giá, kiểm chứng kết quả do AI tạo ra. Đồng thời, tiêu chuẩn đối với các vị trí đầu vào cũng ngày càng cao.

Clay Bavor, đồng sáng lập startup Sieera. Ảnh: Fobes

Tại Sierra, sự chuyển dịch này đã khiến công ty thay đổi hoàn toàn quy trình phỏng vấn kỹ sư phần mềm.

Thay vì yêu cầu ứng viên giải các bài kiểm tra lập trình truyền thống, Sierra giao bài toán xây dựng một ứng dụng bằng bất kỳ công cụ lập trình AI nào mà ứng viên lựa chọn.

"Chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí token. Hãy xây dựng sản phẩm và giải thích quy trình bạn đã thực hiện", Bavor nói.

Ông kỳ vọng cách đánh giá này sẽ sớm được áp dụng cho toàn bộ các vị trí tuyển dụng của công ty.

"Tôi sẽ rất thất vọng nếu trong vòng không quá hai tháng tới, tất cả các buổi phỏng vấn của chúng tôi vẫn chưa có một phần đánh giá đáng kể về năng lực sử dụng AI", ông nói.

AI cũng đang trở thành chủ đề gây tranh luận trong giới sinh viên mới tốt nghiệp. Mùa lễ tốt nghiệp năm nay, một số diễn giả đã bị phản đối khi ca ngợi AI. Nhiều sinh viên cũng chia sẻ với Business Insider rằng họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm toàn thời gian, giữa lúc các doanh nghiệp ngày càng nhắc nhiều đến AI khi công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự hoặc tái cơ cấu lực lượng lao động.

Dù vậy, Bavor cho rằng những sinh viên đã dành nhiều năm trải nghiệm các công cụ AI tạo sinh trong thời gian học đại học đang sở hữu lợi thế rõ rệt so với nhiều nhân sự ở cấp độ trung cấp.

"Nếu bạn tốt nghiệp đại học với khả năng làm chủ các công cụ AI, tôi có thể chỉ cho bạn hàng nghìn công ty sẵn sàng tuyển dụng để bạn mang những gì mình biết vào quy trình làm việc của họ", ông nói.

Tuy nhiên, triển vọng này vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng trên phạm vi toàn ngành.

Dù nhiều lãnh đạo công nghệ tin rằng thế hệ lao động thành thạo AI sẽ có nhiều cơ hội hơn, một nghiên cứu sơ bộ của các nhà khoa học thuộc Trường Kinh doanh Harvard và INSEAD cho thấy các startup lấy AI làm nền tảng trong giai đoạn 2020-2024 tuyển dụng ít hơn khoảng 15% nhân sự ở cấp độ đầu vào so với các startup không tập trung vào AI. Ngược lại, nhóm doanh nghiệp này có xu hướng tuyển dụng nhiều hơn các vị trí cấp cao và nhân sự kỹ thuật giàu kinh nghiệm.

(Theo Insider)