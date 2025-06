Vị trí số 1 của Việt Nam trên bảng vàng của Apple

Apple Security Hall of Fame là nơi Apple vinh danh các chuyên gia và tổ chức bảo mật đã phát hiện, báo cáo và đóng góp khắc phục những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ sinh thái của hãng từ dịch vụ đến hệ điều hành iOS/macOS.

Theo ghi nhận của Apple, anh Nguyễn Văn Hưng - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ An toàn Thông tin phụ trách Red Team của CMC Telecom cùng đồng đội từ năm 2021 đến nay đã phát hiện hơn 300 lỗ hổng trên 13,000 - 15,000 subdomain, sản phẩm của hệ sinh thái Apple. Đáng chú ý, có thời điểm, Red team của CMC Telecom đã liên tiếp 12 tháng ghi tên mình lên bảng xếp hạng Hall of Fame của Apple. Những báo cáo của CMC Telecom đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho hàng tỷ người dùng toàn cầu đang sử dụng Apple.

Chuyên gia Nguyễn Văn Hưng - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ An toàn thông tin cùng Red team CMC Telecom liên tục được vinh danh trên Hall of Fame của “nhà táo”

Chia sẻ về hành trình "săn lỗi", anh Hưng cho biết: “Thú vị nhất là được thỏa mãn đam mê và biết rằng những gì mình làm đang góp phần bảo vệ không gian mạng toàn cầu. Mỗi cuộc săn lỗi trên nền tảng như Apple đều mang lại kinh nghiệm thực chiến quý giá, giúp tôi và đội ngũ tại CMC Telecom ngày càng hoàn thiện hơn”.

Red Team - Chiến lược con người của CMC Telecom

Trong chiến lược phát triển lực lượng chuyên gia bảo mật, CMC Telecom đặc biệt chú trọng vào xây dựng Red Team - đội ngũ chuyên trách mô phỏng các kịch bản tấn công thực tế, nhằm đánh giá khả năng phòng thủ và phản ứng sự cố của hệ thống công nghệ thông tin cho khách hàng. Đội Red Team đơn vị do anh Nguyễn Văn Hưng phụ trách của CMC Telecom được tổ chức theo mô hình quốc tế, hoạt động chuyên sâu và có năng lực triển khai đa ngành.

Chuyên gia của CMC Telecom được Apple vinh danh trên Hall of Fame cùng các chuyên gia trên thế giới

Hiện tại, CMC Telecom hiện sở hữu gần 100 chuyên gia bảo mật với các chứng chỉ hàng đầu CISA, CISM, CRISC…. chứng chỉ về quản lý rủi ro và chiến lược bảo mật; OSCP, OSCE, OSEP, OSCE3 - chứng chỉ chuyên sâu về tấn công và khai thác lỗ hổng; CREST - chứng nhận uy tín toàn cầu về năng lực kiểm thử bảo mật. Đây là những chuyên gia đang hỗ trợ khách hàng trực tiếp thông qua nền tảng bảo mật toàn diện CMC Comprehensive Security Platform (CCSP), vận hành các dịch vụ bảo mật chuyên sâu CMC Managed Security Service, CMC Professional Security Service, cụ thể như kiểm thử thâm nhập (Penetration Testing), mô phỏng tấn công (Red Team), giám sát giám sát và phản ứng sự cố (MDR - Managed Detection & Response), đánh giá lỗ hổng và quản trị rủi ro…

Không chỉ gây tiếng vang trong cộng đồng bảo mật quốc tế, đội ngũ chuyên gia của CMC Telecom còn ghi dấu tại các sự kiện chuyên ngành trong nước. Tại Vietnam Security Summit 2025 vừa qua, đội Red Team trẻ của công ty đã giành giải Nhất tại phần thi CredentialRush thuộc cuộc thi thực chiến CyberRush - một sân chơi kỹ thuật cao dành cho các đội ngũ bảo mật đến từ ngân hàng, tập đoàn công nghệ và các tổ chức an ninh mạng lớn tại Việt Nam.

Từ năng lực cá nhân đến chiến lược của tổ chức

Việc các chuyên gia an ninh mạng của CMC Telecom liên tục được Apple vinh danh là kết quả của một chiến lược dài hạn mà doanh nghiệp này theo đuổi: đầu tư bài bản vào con người, thực chiến quốc tế, phát triển tư duy bảo mật chủ động “Security First”.

CMC Telecom hiện đang cung cấp dịch vụ bảo mật cho hơn 3.000 tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực có yêu cầu cao về an toàn thông tin như tài chính, ngân hàng, viễn thông, thương mại điện tử, logistic.

Chuyên gia Nguyễn Văn Hưng cùng Red team CMC Telecom sở hữu các chứng chỉ quốc tế hàng đầu

Trong bối cảnh các mối đe dọa mạng ngày càng phức tạp, bài học từ những “cuộc săn lỗi” trên quy mô toàn cầu không chỉ giúp củng cố năng lực nội bộ, mà còn mở ra hướng đi thực tế cho doanh nghiệp Việt: xây dựng hệ thống phòng thủ dựa trên thực chiến, chứ không chỉ dừng lại ở các khuyến nghị lý thuyết.

Thành tích lần này một lần nữa khẳng định vị thế của các chuyên gia Việt Nam trên đấu trường toàn cầu - nơi sự am hiểu chuyên môn, tinh thần cầu thị và tư duy phòng thủ tiên tiến trở thành chìa khóa đảm bảo một tương lai số an toàn, tin cậy.

Thúy Ngà