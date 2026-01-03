Cá rô phi từ lâu là loại thực phẩm quen thuộc trên mâm cơm của nhiều gia đình song cũng là một trong những loài cá chịu nhiều định kiến nhất.

Chia sẻ trên trang cá nhân, chuyên gia dinh dưỡng Tăng Kiến Minh (Trung Quốc) cho biết những định kiến nói trên đã tồn tại trong thời gian dài và phần nào ảnh hưởng đến cách người tiêu dùng nhìn nhận về cá rô phi. Theo ông, nhiều người mặc định cá rô phi là loại cá rẻ tiền, tanh mùi bùn và ít bổ dưỡng. Một bộ phận khác còn lo ngại về quy trình nuôi trồng, cho rằng cá phát triển trong điều kiện không bảo đảm an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vị chuyên gia khẳng định cá rô phi không xấu như nhiều người vẫn nghĩ.

Cá rô phi có hàm lượng protein cao. Ảnh: China Times

Theo China Times, xét trên phương diện khoa học dinh dưỡng, cá rô phi là thực phẩm đáng được đánh giá tốt. Loại cá này có hàm lượng protein cao trong khi lượng chất béo lại thấp, phù hợp với nhiều nhóm sử dụng. Thịt cá mềm, ít xơ, dễ nhai và dễ tiêu hóa nên không chỉ thích hợp với người trưởng thành khỏe mạnh mà còn phù hợp với người lớn tuổi có răng miệng kém hoặc những người có hệ tiêu hóa yếu. Với những người đang trong quá trình tăng cơ, giảm mỡ, cá rô phi cũng là lựa chọn phù hợp nhờ khả năng cung cấp protein chất lượng mà không làm tăng lượng chất béo dư thừa. Trong bữa ăn hằng ngày, đây còn là nguồn protein ổn định, chất lượng tốt và có giá thành phải chăng, dễ tiếp cận với nhiều gia đình.

Liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, chuyên gia Tăng cho biết môi trường nuôi trồng cá rô phi hiện nay, trong đa số trường hợp, không hề tệ như những lo ngại phổ biến. Theo ông, nguyên nhân khiến cá rô phi bị đánh giá là kém lành mạnh không nằm ở bản thân loài cá mà chủ yếu đến từ cách chế biến. Đặc biệt tại các quán ăn bình dân, cá rô phi thường được nấu theo phương pháp nhiều dầu mỡ để che đi mùi bùn tự nhiên.

Cụ thể, nhiều quán lựa chọn các cách chế biến như chiên ngập dầu, làm sốt chua ngọt hoặc kho đậm vị. Một miếng cá thịt trắng vốn có đặc điểm thanh nhẹ, ít chất béo, khi bị phủ một lớp bột rồi chiên trong dầu nóng sẽ hút một lượng lớn dầu mỡ và năng lượng. Khi đó, những ưu điểm dinh dưỡng vốn có như giàu protein, ít chất béo gần như bị “nhấn chìm” bởi lượng calo dư thừa, khiến món ăn trở nên không tốt cho sức khỏe.

Từ thực tế này, chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nếu lựa chọn cá rô phi trong bữa ăn hằng ngày, đặc biệt khi ăn ở hàng quán, người tiêu dùng nên ưu tiên những cách chế biến đơn giản và lành mạnh như hấp hoặc nướng muối. Các phương pháp này giúp giữ được trọn vẹn giá trị dinh dưỡng của cá đồng thời hạn chế lượng chất béo không cần thiết. Bên cạnh đó, kết hợp cá rô phi với các loại rau xanh đậm màu để bổ sung chất xơ sẽ giúp bữa ăn trở nên cân đối và đầy đủ dinh dưỡng hơn.