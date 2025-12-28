Nghiên cứu quy mô lớn xác nhận lợi thế của trà

Các nhà khoa học thuộc Đại học Flinders (Australia) đã theo dõi dữ liệu sức khỏe của gần 10.000 phụ nữ từ 65 tuổi trở lên. Nhóm tác giả ghi nhận thói quen uống trà và cà phê của những người tham gia đồng thời đo mật độ xương ở vùng hông và xương đùi.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy sau 10 năm theo dõi, nhóm uống trà có mật độ xương vùng hông cao hơn một chút so với nhóm uống cà phê. Các phân tích trước đây chứng minh trà chứa những hợp chất như catechin, có khả năng kích thích hoạt động của các tế bào tạo xương, từ đó góp phần làm tăng mật độ xương.

Trà và cà phê là hai loại đồ uống được nghiên cứu rất nhiều. Ảnh: Ban Mai

Đối với cà phê, nhóm nghiên cứu phát hiện một ngưỡng đáng lưu ý. Việc uống cà phê ở mức vừa phải, khoảng 2-3 tách mỗi ngày, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến mật độ xương. Tuy nhiên, khi lượng tiêu thụ tăng lên 5 tách trở lên mỗi ngày, người uống có nguy cơ giảm mật độ xương.

Sức khỏe xương đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là ở người lớn tuổi. Mật độ xương thấp làm gia tăng nguy cơ loãng xương - tình trạng khiến xương yếu và dễ gãy.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng loãng xương là một bệnh mang tính đa yếu tố. Bên cạnh chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt, nhiều yếu tố khác như tiền sử gia đình, sử dụng rượu bia, thuốc lá cũng như yếu tố chủng tộc đều có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh.

Có nên bỏ cà phê để uống trà?

Ông Michael Holick, giáo sư nội tiết, tiểu đường và dinh dưỡng tại Đại học Boston (Mỹ), cho rằng lợi ích của trà đối với mật độ khoáng xương là có thật nhưng mức chênh lệch quá nhỏ để tạo ra ý nghĩa rõ rệt trên lâm sàng.

Một số nghiên cứu khác còn cho thấy cà phê có thể liên quan đến nguy cơ loãng xương thấp hơn. Cụ thể, các nghiên cứu công bố năm 2016 trên PLOS ONE và năm 2018 trên BMC Public Health đều ghi nhận mối liên hệ này. Ngoài ra, một phân tích tổng hợp về việc tiêu thụ cà phê và trà trong thời gian dài, được công bố gần đây trên Frontiers in Nutrition, cho thấy cả hai loại đồ uống đều có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển loãng xương.

Từ các kết quả trên, các chuyên gia khuyến nghị người tiêu dùng có thể tiếp tục uống cả trà và cà phê tùy theo sở thích đồng thời chú ý kiểm soát lượng cà phê nạp vào cơ thể. Khuyến cáo này cũng phù hợp với hướng dẫn của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), theo đó lượng caffeine không nên vượt quá 400mg mỗi ngày, tương đương khoảng 3 cốc cà phê (350 ml).