- Thưa ông, vì sao nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử cảm thấy hiệu quả quảng cáo ngày càng khó duy trì?

Theo tôi, nguyên nhân chính là sự phụ thuộc vào performance thuần túy. Doanh số có thể tăng nhanh trong ngắn hạn, nhưng khi thiếu nền tảng thương hiệu, chi phí thu hút khách hàng sẽ tăng dần. Doanh nghiệp phải chi nhiều hơn để đạt cùng một kết quả, trong khi độ bền của tăng trưởng ngày càng giảm.

Ông Vũ Bảo Thắng (đầu tiên bên phải sang) trong một hoạt động chuyên môn về thương mại điện tử.

- Ông nhìn nhận Brandformance (kết hợp xây thương hiệu và tối ưu hiệu suất) như thế nào trong bối cảnh hiện nay?

Brandformance không phải là làm thêm nhận diện cho có, mà là đưa thương hiệu và hiệu suất vào cùng một hệ vận hành. Mỗi điểm chạm với người dùng vừa tạo ký ức thương hiệu, vừa mở ra khả năng chuyển đổi, ngay ở thời điểm đó hoặc ở lần tương tác tiếp theo.

- Vì sao TikTok Shop được ông coi là nền tảng phù hợp cho cách làm này?

TikTok Shop tạo ra trải nghiệm liền mạch từ xem nội dung đến mua hàng trong cùng một môi trường. Khi social và thương mại điện tử không còn tách rời, nội dung vừa có thể kể câu chuyện thương hiệu, vừa thúc đẩy hành vi mua một cách tự nhiên.

TikTok Shop được ông Vũ Bảo Thắng đánh giá là nền tảng phù hợp cho chiến lược Brandformance.

- Ông từng nhắc đến khái niệm ma trận hiển thị. Điều này được áp dụng ra sao?

Ma trận hiển thị là việc thương hiệu xuất hiện nhiều lớp, nhiều điểm chạm trong cùng một giai đoạn. Người dùng có thể gặp thương hiệu qua video, livestream, gian hàng, đánh giá và quảng cáo chuyển đổi. Mỗi điểm chạm đều góp phần xây niềm tin và dẫn dắt hành vi mua.

- Quy tắc 60 - 40 được ông vận dụng thế nào trên TikTok Shop?

Tôi xem 60 - 40 như một định hướng linh hoạt. Doanh nghiệp có thể ưu tiên bán hàng để đảm bảo dòng tiền, nhưng cần dịch dần sang xây thương hiệu khi dữ liệu cho thấy nhu cầu tự nhiên đã hình thành. Trên TikTok Shop, xây thương hiệu không cần phô trương, mà cần nhất quán và gần gũi với khán giả và khách hàng mục tiêu.

- Cách tiếp cận này đã được kiểm chứng bằng kết quả thực tế ra sao?

Các chiến dịch Meta Ecom triển khai trên TikTok Shop đã được ghi nhận tại TikTok Ad Awards 2024. Với tôi, đây là minh chứng rằng Brandformance không chỉ là khái niệm, mà là năng lực triển khai có thể đo lường và lặp lại.

- Theo ông, điều cốt lõi doanh nghiệp cần ghi nhớ khi làm Brandformance là gì?

Theo tôi, mỗi đồng chi cho hiệu suất hôm nay cần góp phần xây tài sản thương hiệu cho ngày mai. Khi thương hiệu trở thành đòn bẩy của hiệu suất, tăng trưởng sẽ bền vững hơn.

- Xin cảm ơn ông!

Diệp Anh (Thực hiện)