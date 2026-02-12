Thị trường mua sắm Tết chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong cách người tiêu dùng ra quyết định. Bên cạnh giá bán và ưu đãi, yếu tố giải trí và trải nghiệm ngày càng chi phối hành vi mua hàng. Livestream và video ngắn trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) vì vậy trở thành công cụ tiếp thị hiệu quả, giúp doanh nghiệp kích cầu tiêu dùng và tạo kết nối bền chặt hơn với khách hàng trong dịp cao điểm.

Yếu tố giải trí trở thành “chìa khóa” tăng doanh thu dịp Tết

Theo báo cáo e-Economy SEA 2025 do Google, Temasek và Bain & Company công bố, khoảng 60-70% người dùng Đông Nam Á có xu hướng xem livestream hoặc video ngắn trước khi quyết định mua sắm.

Xu hướng này cũng được ghi nhận rõ tại Việt Nam trong mùa Tết 2026, khi dữ liệu từ báo cáo “Bức tranh tiêu dùng dịp Tết 2026” của Shopee cho thấy nội dung trên Shopee Live và Shopee Video thu hút gần 16 tỷ lượt xem, số đơn hàng phát sinh qua hai hình thức này tăng 61% so với Tết 2025.

Nắm bắt sự dịch chuyển này, nhiều thương hiệu nội địa đã xem livestream và video ngắn là “trụ cột” trong chiến lược bán hàng dịp Tết. Trong đó, The Haven Studio là một trong những thương hiệu thời trang sớm đầu tư bài bản vào nội dung giải trí tương tác.

Thương hiệu tập trung sản xuất các video ngắn thể hiện tính ứng dụng của sản phẩm, đồng thời kể câu chuyện hậu trường từ khâu ý tưởng đến tạo thành phẩm. Cách tiếp cận này giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về giá trị sản phẩm, tạo kết nối cảm xúc với thương hiệu và giúp doanh thu của The Haven Studio tăng trưởng tới 300% sau một năm triển khai.

Các thương hiệu nội địa đẩy mạnh livestream như một kênh tiếp thị - bán hàng kết hợp giải trí

Chia sẻ về định hướng trong mùa cao điểm, anh Vũ Phạm Quang Sáng, nhà sáng lập The Haven Studio cho biết: “Dịp Tết 2026 không còn là cuộc cạnh tranh về giá, mà là cuộc đua về giá trị và trải nghiệm. The Haven Studio đã hợp tác với các KOL và KOC có phong cách phù hợp để tạo nên các tuyến nội dung lan tỏa câu chuyện thương hiệu. Từ đó, doanh nghiệp có thêm không gian để lắng nghe, tương tác và thấu hiểu khách hàng, dần nâng cao trải nghiệm mua sắm một cách trọn vẹn”.

Ở góc độ người mua, livestream giúp quá trình ra quyết định trở nên chủ động hơn. Bạn Nguyễn Bảo Hân, nhân viên văn phòng tại TP.HCM cho biết. “Mình thường theo dõi các phiên livestream trên Shopee không chỉ để săn ưu đãi mà còn để xem sản phẩm trực tiếp và nghe tư vấn từ thương hiệu hoặc KOL, nhờ đó yên tâm hơn khi mua sắm trực tuyến và không còn lo lắng mỗi lần đặt hàng”, Hân chia sẻ.

Tận dụng công nghệ từ sàn để tối ưu vận hành

Không chỉ ngành thời trang hay làm đẹp, nhóm hàng tiêu dùng nhanh cũng đẩy mạnh nội dung tương tác. Theo khảo sát của Worldpanel by Numerator Việt Nam, hơn 70% hộ gia đình vẫn ưu tiên chi tiêu cho nhóm hàng thiết yếu dịp Tết.

Với Message Coffee, livestream trở thành kênh chủ lực để vừa bán hàng, vừa kể câu chuyện thương hiệu. Anh Vũ Việt Đức, đồng sáng lập Message Coffee cho biết, thay vì chỉ tập trung vào giá, thương hiệu đầu tư nhiều hơn vào việc xây dựng nội dung có tính tương tác cao, giúp người mua quan sát chi tiết từng hộp quà, từ bao bì đến chất lượng sản phẩm bên trong.

Tận dụng sức mạnh của nội dung tương tác, thương hiệu Message Coffee lồng ghép câu chuyện về chất lượng và quy trình sản xuất vào video ngắn, livestream.

Anh Đức nhận định rằng livestream không đơn thuần là hoạt động bán hàng, mà còn là kênh kết nối và kể chuyện hiệu quả: “Thông qua các buổi phát sóng trực tiếp, hành trình từ hạt cà phê nông sản Việt Nam đến thành phẩm được truyền tải sinh động và nhiều lớp ý nghĩa hơn. Phản hồi sau khi mua hàng cũng cho thấy người tiêu dùng cảm thấy hứng thú và vui vẻ hơn khi mua hàng thông qua hình thức này”.

Từ năm 2025, Message Coffee tăng thời lượng livestream lên đến 10 tiếng mỗi ngày, qua đó giúp doanh số từ kênh này tăng gấp đôi và trở thành hướng đi trọng tâm trong năm 2026. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tận dụng các công cụ từ Shopee như ứng dụng AI tối ưu hình ảnh, hỗ trợ sản xuất video và cải thiện hiển thị.

Shopee đồng hành cùng nhà bán hàng đón đầu xu hướng tiếp thị mới

Trước sự thay đổi trong hành vi và nhu cầu mua sắm, Shopee đồng hành cùng nhà bán hàng triển khai các hình thức tiếp thị phù hợp, kết hợp công cụ hỗ trợ từ nền tảng và các phiên mega livestream theo từng dịp như “Siêu Sale Năm Mới 15.1” và “Tết Sale 2.2”, cùng cơ chế ưu đãi đa tầng nhằm gia tăng trải nghiệm và giá trị cho người tiêu dùng.

Livestream và video ngắn trở thành “chiến thần chốt đơn”.

Song song với việc nâng cao trải nghiệm cho người tiêu dùng, Shopee tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ nhà bán hàng, từ đào tạo kỹ năng livestream, sản xuất video đến tối ưu hiển thị sản phẩm. Thông qua việc đồng hành cả về công nghệ lẫn chiến lược, nền tảng góp phần giúp doanh nghiệp Việt tận dụng hiệu quả xu hướng tiếp thị mới, kích cầu tiêu dùng và tạo đà tăng trưởng bền vững trong năm 2026.