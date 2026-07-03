Đối tượng áp dụng của nghị định này bao gồm: Công chức, viên chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang, người làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế; cơ sở giáo dục chuyên sâu về lĩnh vực hội nhập quốc tế.

Nghị định quy định nhà khoa học về hội nhập quốc tế là người sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ ở trình độ tối thiểu tương đương bậc 4 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam, có ít nhất 10 năm làm việc trong lĩnh vực đối ngoại, hội nhập quốc tế hoặc ít nhất 10 năm trực tiếp giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại cơ sở đào tạo, nghiên cứu, chương trình, dự án trong lĩnh vực đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Đồng thời, nhà khoa học phải đáp ứng một trong các điều kiện: Có trình độ tiến sĩ trở lên tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo có uy tín quốc tế; là tác giả hoặc đồng tác giả công trình nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng quốc tế hoặc được ứng dụng rộng rãi mang lại hiệu quả thiết thực.

Các chuyên gia, đại biểu quốc tế tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. Ảnh: Phạm Hải

Với chuyên gia về hội nhập quốc tế là người sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ ở trình độ tối thiểu tương đương bậc 4 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam, đồng thời đáp ứng một trong các điều kiện.

Cụ thể, chuyên gia đã có ít nhất 10 năm làm việc hoặc đang giữ chức vụ quản lý tại tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực ở trong, ngoài nước, có uy tín về chuyên môn trong lĩnh vực hội nhập quốc tế; chủ trì hoặc đồng chủ trì ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước về lĩnh vực đối ngoại, hội nhập quốc tế đã được nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc.

Điều kiện khác là chuyên gia giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp Thứ trưởng hoặc tương đương trở lên đang công tác hoặc đã nghỉ hưu; đã trực tiếp chủ trì hoặc tham gia tham mưu chính sách về hội nhập quốc tế, định hình cơ chế hợp tác, đàm phán, ký kết thỏa thuận hợp tác cấp quốc gia hoặc giải quyết các vấn đề mang tính liên quốc gia, liên khu vực trong lĩnh vực phụ trách.

Chuyên gia được Chính phủ Việt Nam đề cử và trở thành thành viên của cơ quan, tổ chức chuyên môn quốc tế; được người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, Chủ tịch cấp tỉnh công nhận và bổ nhiệm chức danh chuyên gia về hội nhập quốc tế.

Căn cứ nhu cầu thực tiễn, người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, Chủ tịch tỉnh thành lập Hội đồng chức danh chuyên gia để thẩm định, kiến nghị công nhận chuyên gia về hội nhập quốc tế; quyết định và chịu trách nhiệm về việc công nhận, bổ nhiệm chức danh chuyên gia về hội nhập quốc tế và thông báo cho Bộ Ngoại giao danh sách chuyên gia được công nhận.

Chính sách với nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế là người Việt Nam

Nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế nếu trong độ tuổi lao động và có nguyện vọng công tác lâu dài tại cơ quan, tổ chức trực tiếp, thường xuyên hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại, hội nhập quốc tế thì được xem xét tiếp nhận vào công chức, viên chức theo pháp luật hiện hành, được hỗ trợ hằng tháng bằng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng và các chính sách khác.

Nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế nếu đã quá độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động nhưng không có nguyện vọng được tiếp nhận vào công chức, viên chức và nếu cơ quan, tổ chức có nhu cầu thì được xem xét ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức hoặc hợp đồng khoán việc theo quy định.

Hằng năm, bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh tổ chức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả đóng góp của nhà khoa học, chuyên gia.

Việc đánh giá được tiến hành cùng thời điểm với đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức hằng năm theo quy định của pháp luật. Kết quả đánh giá là căn cứ để quyết định việc tiếp tục hoặc cho thôi hưởng chế độ hỗ trợ dành cho nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế.

Nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế là công dân nước ngoài được ưu tiên mời tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu học thuật, hỗ trợ triển khai các chương trình hợp tác, đào tạo, nghiên cứu học thuật với nước ngoài trong các lĩnh vực hội nhập quốc tế theo hình thức ký hợp đồng làm việc với mức tiền công phù hợp theo thỏa thuận và được hưởng các chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp cần thiết, nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế sẽ được Bộ Ngoại giao điều động tham gia hỗ trợ, phục vụ hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước.