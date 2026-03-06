Hôm nay, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng cấp Bộ Quốc phòng xét duyệt chức danh chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng và thông qua dự kiến chương trình hoạt động của Hội đồng giai đoạn 2026-2030 và năm 2026.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Anh/Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Báo cáo kết quả đăng ký, xét duyệt chức danh chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng năm 2026, đại diện Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết, việc triển khai xét duyệt các chức danh được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 12/2025 của Thủ tướng quy định tiêu chí đối với các chức danh này trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Đến nay đã có 24/49 đơn vị gửi công văn đăng ký. Một số cá nhân và đơn vị đã gửi hồ sơ về Tổng cục Công nghiệp quốc phòng để xem xét theo quy định.

Báo cáo cũng nêu rõ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, năm 2026 có các hồ sơ đăng ký xét duyệt thuộc 3 nhóm chức danh, gồm: tổng công trình sư, nhà khoa học đầu ngành và chuyên gia.

Trong đó, chức danh tổng công trình sư có 2 trường hợp đăng ký, chức danh nhà khoa học đầu ngành có 5 trường hợp. Chức danh chuyên gia có số lượng đăng ký nhiều nhất là 145 trường hợp, trong đó đã có 87 bộ hồ sơ hoàn thiện và 58 trường hợp đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc do đây là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức xét duyệt các chức danh này.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng kiến nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cho phép tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký các chức danh chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng đến hết ngày 15/4; thực hiện rà soát, thẩm định hồ sơ và chuẩn bị nội dung họp Hội đồng cấp Bộ Quốc phòng đến hết ngày 1/6.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam lưu ý việc xét duyệt các chức danh chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng phải được thực hiện công tâm, khách quan, toàn diện, đúng quy định và đúng tiêu chuẩn, bảo đảm lựa chọn được đội ngũ cán bộ khoa học thực sự tiêu biểu, có trình độ chuyên môn sâu và năng lực dẫn dắt các chương trình nghiên cứu, phát triển công nghiệp quốc phòng.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thống nhất cho phép tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét duyệt đến trước ngày 15/4. Hội đồng tiến hành thẩm định và dự kiến tổ chức họp xét duyệt trước ngày 1/6.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện chương trình hành động của Hội đồng giai đoạn 2026-2030 và năm 2026; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong tiếp nhận, quản lý hồ sơ xét duyệt, nghiên cứu xây dựng hệ thống tiếp nhận hồ sơ trên môi trường mạng.

Các cơ quan, đơn vị hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, rà soát danh mục lĩnh vực chuyên gia cho phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, quản lý chặt chẽ hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.