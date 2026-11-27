MU đã nhờ đến đội ngũ chuyên gia phân tích dữ liệu để chứng minh Alexander Isak không thể tiếp cận trái bóng, qua đó cung cấp bằng chứng kháng cáo chiếc thẻ đỏ của Leny Yoro.

Leny Yoro bị truất quyền thi đấu chỉ sau 8 phút trong chuyến làm khách của MU tại Anfield vì phạm lỗi với Isak. Trọng tài Sam Barrott xác định tình huống này đáp ứng tiêu chí ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng.

Trung vệ trẻ MU phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi tổ VAR giữ nguyên quyết định của trọng tài chính, cho rằng không có sai sót rõ ràng nào xảy ra.

Tình huống Leny Yoro va chạm với Isak - Ảnh: Premier League

MU sau đó kháng cáo thành công lên hội đồng độc lập. Những nỗ lực của đội chủ sân Old Trafford trong quá trình thu thập và cung cấp bằng chứng mới đây được tiết lộ.

Ban lãnh đạo MU trình lên hội đồng 3 đoạn video có độ phân giải cao về tình huống gây tranh cãi, sử dụng nhiều góc quay khác nhau ở cả tốc độ thực tế lẫn quay chậm.

MU cũng cung cấp đoạn video về tình huống Pascal Struijk của Brighton bị truất quyền thi đấu vì lỗi tương tự trận gặp Sunderland hồi đầu mùa. Chiếc thẻ đỏ này sau đó cũng được xóa nhờ kháng cáo thành công.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất trong hồ sơ kháng cáo của MU đến từ bộ phận phân tích dữ liệu do Michael Sansoni - cựu chuyên gia Công thức 1 đứng đầu.

Trong văn bản gửi hội đồng xét kháng cáo, MU cho biết, các chuyên gia tại Carrington tiến hành phân tích kỹ thuật để tính toán khả năng Isak tiếp cận bóng sau pha đẩy bóng quá dài trước lúc va chạm với Yoro.

Các chuyên gia giả định Isak duy trì tốc độ và hướng di chuyển, qua đó xác định liệu tiền đạo người Thụy Điển có thể chạm bóng trước thủ môn Senne Lammens của MU hay không.

Kết quả phân tích cho thấy, ngay cả trong điều kiện tối ưu, Isak vẫn còn cách bóng 1,8m khi Lammens tiếp cận bóng.

Sau khi xem xét toàn bộ bằng chứng do MU cung cấp, hội đồng nhất trí rằng tình huống phạm lỗi của Yoro không đáng bị phạt thẻ đỏ.

Quyết định truất quyền thi đấu lập tức bị hủy bỏ, đồng thời mọi án phạt đối với Yoro cũng được xóa.

HLV Mauricio Pochettino đã bày tỏ sự bức xúc về quyết định ban đầu của trọng tài: "Chúng tôi có thể chấp nhận việc trọng tài mắc sai lầm. Nhưng chúng ta có VAR. Họ đã làm gì?"

Liệu chúng tôi có được đá lại trận đấu? Có được thi đấu trong điều kiện công bằng, với 11 người đối đầu 11 người hay không? Chúng ta sở hữu một chiếc xe tuyệt vời, nhưng cũng cần đủ trình độ để điều khiển nó."