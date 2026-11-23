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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 8
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22/11 18:00
|Đà Nẵng 0-1 Ninh Bình
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FPT Play
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Hà Tĩnh 2-1 CA TPHCM
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FPT Play
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 11
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22/11 21:00
|Hull 2-0 Brighton
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FPT Play
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22/11 23:30
|Liverpool 4-0 MU
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 13
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22/11 20:00
|Barcelona 3-2 Villarreal
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On Football, SCTV15
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22/11 22:15
|Racing Santander 3-2 Sociedad
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On Football, SCTV15
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23/11 00:30
|Osasuna vs Malaga
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On Football, SCTV15
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23/11 03:00
|Getafe vs Atletico Madrid
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 12
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22/11 18:30
|Juventus 4-0 Venezia
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MyTV
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22/11 21:00
|Bologna 1-1 Udinese
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MyTV
|Sassuolo 0-2 Genoa
|
MyTV
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23/11 00:00
|AC Milan vs Frosinone
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MyTV
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23/11 02:45
|Atalanta vs Inter Milan
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 10
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22/11 21:30
|Augsburg 3-1 Mainz
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22/11 23:30
|Werder Bremen vs Hamburg
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 11
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22/11 21:00
|Paris FC 4-0 Angers
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On Sports News
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22/11 23:15
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Lorient 1-1 Rennes
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On Sports News
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23/11 02:45
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Marseille vs Le Mans
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On Sports News
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FIFA U17 WORLD CUP 2026 – VÒNG BẢNG
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22/11 19:30
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U17 Hy Lạp 2-1 U17 Panama
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FPT Play, MyTV
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U17 Đan Mạch 0-0 U17 Australia
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FPT Play, MyTV
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22/11 20:00
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U17 Ecuador 0-0 U17 Uganda
|
FPT Play, MyTV
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22/11 20:30
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U17 Pháp 0-1 U17 Saudi Arabia
|
FPT Play, MyTV
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22/11 21:30
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U17 Hàn Quốc 6-0 U17 New Caledonia
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FPT Play, MyTV
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22/11 22:00
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U17 Qatar 0-2 U17 Ai Cập
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FPT Play, MyTV
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22/11 22:30
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U17 Uruguay 4-1 U17 Haiti
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FPT Play, MyTV
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U17 Argentina 2-1 U17 Mozambique
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FPT Play, MyTV
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