Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, đến 9h sáng 18/5, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông, trong đó mưa to tập trung tại các huyện Ba Bể, Pác Nặm, Chợ Đồn. Hậu quả, có 4 người tử vong và 1 người bị thương; nhiều nhà ở của người dân bị ngập, sạt lở, cuốn trôi, hư hỏng...