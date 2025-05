Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tháng qua (từ 11/4-10/5/2025) xuất hiện 3 đợt không khí lạnh, trong đó, đợt 10/5 ghi nhận được tại vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Đồng thời, Bắc và Trung Bộ cũng ghi nhận nhiều đợt mưa rào và giông diện rộng, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ trong 10 ngày đầu tháng 5 gia tăng cả về lượng và diện.

Đáng lưu ý, nắng nóng bắt đầu gia tăng ở miền Bắc và Trung Bộ. Theo cơ quan khí tượng, nhiệt độ cao nhất ngày trong các đợt nắng nóng thời kỳ qua phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ như: Sông Mã (Sơn La) 41.2 độ, Yên Châu (Sơn La) 40.2 độ, Phù Yên (Sơn La) 40.3 độ, Quỳ Châu (Nghệ An) 41 độ, Tương Dương (Nghệ An) 41.2 độ, Con Cuông (Nghệ An) 40.5 độ,…

Tại khu vực Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ thời kỳ qua cũng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, trong đó tại Nam Bộ, nắng nóng diện rộng chủ yếu tập trung tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 37 độ.

Trong thời hạn 1 tháng tới (11/5-10/6/2025), cơ quan khí tượng nhận định, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm.

Không khí lạnh vẫn khả năng xuất hiện gây mưa giông trong 1 tháng tới. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Tổng lượng mưa tại khu vực vùng núi phía bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng cao hơn từ 5-25% so với trung bình nhiều năm, khu vực Trung và Nam Trung Bộ thấp hơn từ 5-20%, các khu vực khác phổ biến xấp xỉ.

Nắng nóng tiếp tục có khả năng xảy ra, tập trung tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ và suy giảm dần ở Đông Nam Bộ.

Đồng thời, trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh nén rãnh áp thấp ở phía Bắc có thể gây ra các đợt mưa rào và giông ở khu vực Bắc Bộ. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam tiếp tục gây ra các đợt mưa rào và giông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Cũng thời kỳ này, xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN: 0,68 cơn).

Cơ quan khí tượng lưu ý, trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng có thể gia tăng hơn, do đó có nguy cơ xảy ra tình trạng khô hạn, thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ rất cao, đặc biệt tại khu vực miền Trung.