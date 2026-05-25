Khơi thông dòng vốn khổng lồ đang “đóng băng” cho phát triển kinh tế

Ngày 25/5, Vinhomes công bố chương trình hợp tác cùng các công ty vàng bạc hỗ trợ khách hàng chuyển hóa nguồn lực vàng thành tiền mặt để mua nhà, thời gian triển khai trong 5 năm.

Theo các chuyên gia, điểm đáng chú ý nhất trong chương trình này là khả năng kích hoạt dòng vốn khổng lồ đang nằm yên trong dân. Ước tính, lượng vàng mà các hộ gia đình trên cả nước đang nắm giữ có thể lên tới 500 tấn, tương đương khoảng 80 tỷ USD.

LS. Hà Huy Phong - Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Inteco nhìn nhận, việc cất giữ vàng vật chất quá lớn trong dân khiến một nguồn lực có giá trị và thanh khoản cao bị “đóng băng”, không tham gia vào sản xuất, kinh doanh hay đầu tư. Nếu có cơ chế phù hợp để đưa nguồn lực này vào lưu thông nhưng vẫn đảm bảo người dân không bị thiệt hại về giá trị tài sản, nền kinh tế sẽ có thêm một dòng vốn lớn được kích hoạt.

Ông lấy ví dụ về việc dùng nhà đất làm tài sản thế chấp để vay vốn kinh doanh. Người sở hữu vẫn giữ quyền sở hữu tài sản, vẫn hưởng lợi từ tăng giá, nhưng đồng thời có thể biến tài sản thành nguồn lực tài chính phục vụ đầu tư và sản xuất.

“Đối với vàng cũng tương tự. Nếu có cơ chế khai thác hiệu quả, người dân vẫn giữ trọn vẹn quyền sở hữu và hưởng lợi từ sự tăng giá của vàng - giống như việc vẫn được ở trong ngôi nhà của mình, nhưng đồng thời có thể dùng nó làm cơ sở để tạo ra dòng vốn đầu tư. Khi đó, vàng không chỉ là công cụ tích trữ tĩnh, mà còn được biến thành nguồn lực tài chính tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn rất nhiều cho nền kinh tế”, ông Phong phân tích.

Cũng theo ông Phong, mô hình Vinhomes triển khai có thể tạo ra lợi ích hài hòa cho nhiều bên. Người có vàng có thêm kênh đầu tư an toàn và hưởng “lợi ích kép” thay vì chỉ tích trữ “tài sản chết” trong két sắt. Mặt khác, phương án này cũng thúc đẩy thị trường bất động sản tăng thanh khoản thực chất, kích hoạt toàn bộ hệ sinh thái hơn 40 ngành nghề liên quan. Hệ thống ngân hàng giảm áp lực tín dụng bất động sản trung - dài hạn, tạo thêm kênh dẫn vốn mới. Và khi có thêm dòng vốn được bơm vào thị trường, nền kinh tế sẽ có thêm động lực tăng trưởng dài hạn.

Đồng quan điểm, TS. Lê Xuân Nghĩa - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, đánh giá cao giải pháp sáng tạo của Vinhomes. Giải pháp này hoàn toàn phù hợp với định hướng của Nhà nước về huy động vàng nhàn rỗi trong dân vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời mang lại lợi ích cho người dân đang nắm giữ vàng.

“Giá bất động sản trong dài hạn thường tăng nhanh hơn vàng, cả ở Việt Nam lẫn trên thế giới, nên người mua nhà luôn có lợi thế. Rủi ro với khách hàng rất nhỏ vì nắm giữ trong tay tài sản thực giá tăng nhanh hơn”, ông nhận định.

Động thái thiết thực “chống vàng hóa” nền kinh tế

Nhìn rộng hơn, chuyên gia kinh tế, TS. Vũ Đình Ánh cho rằng, động thái của Vinhomes là một nỗ lực đáng chú ý trong việc đưa nguồn lực vàng tham gia vào nền kinh tế thực theo cơ chế thị trường. Đặc biệt, đây chính là bước đi thiết thực trong việc “chống vàng hóa” nền kinh tế.

“Vàng hóa” không đơn thuần là hiện tượng vàng được sử dụng rộng rãi như một loại tiền tệ, lấn át hoặc thay thế chức năng của đồng tiền pháp định quốc gia. “Vàng hóa” còn xảy ra khi vàng trở thành công cụ tích trữ chủ đạo, dòng vốn bị rút khỏi nền kinh tế thực và tài sản trong xã hội được quy chiếu theo vàng thay vì giá trị sản xuất, kinh doanh.

Trong khi đó, chương trình của Vinhomes lại tạo ra cơ chế để vàng được xác thực hợp pháp, quy đổi thành tiền mặt rồi tham gia vào hoạt động đầu tư, giao thương.

“Bản chất của mô hình là đưa nguồn lực đang đóng băng thành dòng vốn vận động, thay vì khuyến khích giao dịch bằng vàng”, ông nói.

Thực tế, các điều kiện của chương trình cũng được thiết kế theo hướng kiểm soát rủi ro, như chỉ áp dụng với lượng vàng sở hữu trước ngày 25/4/2026 và toàn bộ quá trình xác minh, quy đổi đều thông qua các doanh nghiệp vàng bạc đá quý. Cơ chế này giúp hạn chế đầu cơ và tránh tạo ra làn sóng tích trữ vàng mới trên thị trường.

Không chỉ bán sản phẩm, Vinhomes đang chủ động nhận diện rào cản tâm lý và điểm nghẽn của thị trường.

Nỗ lực lần này tiếp tục cho thấy vai trò kiến tạo thị trường của Vinhomes. Không chỉ bán sản phẩm, doanh nghiệp còn chủ động nhận diện rào cản tâm lý và điểm nghẽn của thị trường để đưa ra những giải pháp theo hướng dài hạn, tương tự như chính sách cố định lãi suất 0-6%/năm trong 5 năm được triển khai trước đó.

“Không phải doanh nghiệp nào cũng đủ năng lực để triển khai một cơ chế đòi hỏi cam kết dài hạn, nguồn lực tài chính lớn và khả năng quản trị rủi ro trước biến động thị trường nhiều năm như vậy”, TS. Vũ Đình Ánh nhìn nhận.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, đánh giá cao chương trình của Vinhomes ở cách tiếp cận theo hướng chuyển đổi tài sản thông qua cơ chế thị trường, với sự tham gia của doanh nghiệp vàng hợp pháp, thay vì hình thành hoạt động huy động - cho vay vàng trong hệ thống tín dụng.

Theo ông, nếu được triển khai minh bạch và kiểm soát rủi ro phù hợp, mô hình này có thể góp phần tăng tính lưu chuyển của tài sản trong nền kinh tế, hỗ trợ thanh khoản thị trường bất động sản, đa dạng hóa nguồn vốn ngoài tín dụng ngân hàng và mở thêm lựa chọn quản trị tài sản cho người dân.

“Tuy nhiên, do liên quan đồng thời tới vàng, bất động sản và các cam kết tài chính trung - dài hạn, yêu cầu về quản trị và pháp lý cần được đặt ở tiêu chuẩn cao”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Với nỗ lực khơi thông các nguồn lực xã hội của Vinhomes, TS. Vũ Đình Ánh bày tỏ sự tin tưởng và lạc quan. “Hi vọng Vinhomes sẽ tiếp tục sáng tạo thêm những công cụ khác để đưa nguồn lực ‘đóng băng’ trong vàng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước”, ông nói.

Thùy Dương