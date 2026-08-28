Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/, Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô - The Hanoi Train triển khai không gian trải nghiệm đặc biệt với chủ đề “Chuyến tàu Độc lập - Chở niềm tự hào Việt Nam”.

Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô.

Trong những ngày tháng Tám lịch sử, đoàn tàu sẽ được trải thảm đỏ, trang hoàng cờ đỏ sao vàng và hệ thống khẩu hiệu mang tinh thần độc lập, đoàn kết, tự hào dân tộc, tạo nên một không gian văn hóa đặc biệt để mỗi hành khách không chỉ thực hiện một chuyến đi mà còn được sống trong không khí của ngày hội non sông.

Ngay từ khu vực đón khách và trên các toa tàu, sắc đỏ của Quốc kỳ trở thành điểm nhấn chủ đạo. Lối lên tàu được trải thảm đỏ, tạo nên một hành trình thị giác xuyên suốt, gợi liên tưởng đến màu cờ Tổ quốc và không khí rực rỡ của Hà Nội trong những ngày mùa thu độc lập. Không gian đoàn tàu được điểm tô bằng cờ đỏ sao vàng, những hình ảnh và thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hệ thống khẩu hiệu được bố trí tại các không gian phù hợp trên đoàn tàu, tạo nên những điểm dừng cảm xúc và check-in cho hành khách. Thông qua cách bài trí hài hòa với kiến trúc đặc trưng của từng toa, các thông điệp không chỉ tạo điểm nhấn về mặt hình ảnh mà còn góp phần khơi gợi niềm tự hào, tình yêu quê hương và ý thức trân trọng những giá trị lịch sử của dân tộc.

Dịp Quốc khánh năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt đối với Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô - The Hanoi Train. Đoàn tàu được giới thiệu tới công chúng vào mùa thu năm 2025, đúng dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lấy cảm hứng từ kinh thành Thăng Long xưa, 5 toa hành khách của đoàn tàu mang tên Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác. Mỗi toa là một lát cắt về kiến trúc, ký ức và đời sống Hà Nội, góp phần tạo nên một không gian văn hóa di động trên đường ray.

Một năm sau, khi đất nước bước vào mùa thu độc lập thứ 81, đoàn tàu lại khoác lên mình sắc màu của Tổ quốc. Nếu hành trình thường ngày đưa hành khách đi qua những lớp ký ức của Thăng Long - Hà Nội và miền di sản Kinh Bắc thì trong dịp đặc biệt này, chuyến tàu còn mong muốn kết nối ký ức ấy với niềm tự hào về lịch sử dân tộc.