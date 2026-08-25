Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026), sáng 25/8, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm Ký ức những năm tháng không quên.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Việt Nam cho biết, triển lãm giới thiệu hơn 50 tác phẩm chọn lọc trong bộ sưu tập Mỹ thuật hiện đại của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với mong muốn tái hiện chân thực hình ảnh con người Việt Nam trong lao động, sản xuất, học tập và xây dựng đất nước. Mỗi tác phẩm không chỉ phản ánh không khí lao động sản xuất của các tầng lớp nhân dân mà còn lưu giữ những cảm xúc, khát vọng, niềm tin và ý chí vươn lên của dân tộc.

Tác phẩm "Trên đồng cỏ nông trường Đồng Giao" (Tạ Thúc Bình).

Tinh thần lạc quan và tình yêu trong lao động, xây dựng cuộc sống mới hiện lên sinh động qua các tác phẩm: Cấy (Nguyễn Văn Bình), Tát nước chống hạn (Nguyễn Tư Nghiêm), Trên đồng cỏ nông trường Đồng Giao (Tạ Thúc Bình), Đóng thuyền (Hoàng Kiệt) hay Gieo mạ - Gặt mùa (Huỳnh Phương Đông).

Tác phẩm "Học hỏi lẫn nhau" (Nguyễn Đỗ Cung).

Triển lãm còn khắc họa ký ức của những năm tháng miền Bắc - nơi vừa là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến vừa chắc tay súng vững tay búa kiến thiết nước nhà. Tinh thần đại đoàn kết dân tộc thể hiện sâu sắc trong tác phẩm Việt Bắc - đắp đường (Đào Đức), Tiếp vận Tây Nguyên (Nguyễn Như Huân), Lao động vì miền Nam (Thanh Ngọc, Trọng Cát).

Ý chí kiên cường của nhân dân tiếp tục được tôi luyện khi bước vào thời kỳ công nghiệp hóa. Vẻ đẹp rắn rỏi của màu áo xanh người công nhân được thể hiện sinh động, chân thực trong tác phẩm Tổ lắp ráp nhà máy đóng tàu Hải Phòng (Nguyễn Kao Thương) và Công nhân mỏ (Sĩ Tốt)…

Tác phẩm Việt Bắc - đắp đường (Đào Đức).

Bên cạnh đó, tinh thần học tập, lao động còn được thể hiện ở nhiều lứa tuổi, nhiều tầng lớp nhân dân được các họa sĩ, nhà điêu khắc thể hiện qua các tác phẩm giàu cảm xúc như: Đưa cơm ra đồng (Nguyễn Quốc Hùng), Bé cho gà ăn (Nguyễn Phú Cường), Không tham của rơi (Đào Văn Can). Đặc biệt, tinh thần hiếu học được tôn vinh trọn vẹn qua tác phẩm Học hỏi lẫn nhau (Nguyễn Đỗ Cung) và Nữ công nhân đứng đọc sách (Cần Thư Công).

Trưng bày tại triển lãm

Cùng ngày, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cũng tổ chức trưng bày chuyên đề Thời thanh xuân từ Đường Trường Sơn đến Đường 1C huyền thoại.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng trưng bày chuyên đề không chỉ đưa công chúng trở về với một thời lịch sử hào hùng mà còn góp phần thắp lên trong mỗi người lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.

Trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng Phụ nữ.

Trưng bày gồm ba chủ đề:

Những con đường huyết mạch nối liền Bắc - Nam, gợi lại khí thế của một thế hệ sẵn sàng rời xa mái trường, gia đình, gác lại những ước mơ riêng để lên đường, góp sức làm nên Đường Trường Sơn với gần 20.000 km đường ô tô, đưa hơn 2 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ vào chiến trường.

Huyền thoại Đường 1C, kể về một mạch máu thầm lặng giữa miền Tây sông nước, nơi hơn 13.000 tấn vũ khí, cùng hàng nghìn tấn lương thực, thuốc men vào chiến trường Tây Nam Bộ được vận chuyển qua rừng tràm, kênh rạch và bom đạn, cũng là nơi 399 thanh niên xung phong đã hy sinh, 327 người mang thương tật vĩnh viễn.

Nghĩa tình còn mãi, tiếp nối câu chuyện sau chiến tranh bằng những cuộc trở về tìm đồng đội, quy tập hài cốt liệt sĩ, trao di ảnh, dựng bia và đền tưởng niệm.