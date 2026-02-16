Đoàn tàu du lịch văn hoá Hà Nội 5 Cửa Ô - The Hanoi Train chính thức khởi động chương trình đặc biệt mang tên Chở mùa xuân về từ 17/2-8/3/2026.

Các toa tàu được trang hoàng như phòng khách của các gia đình Hà Nội xưa.

Hành trình Thăng Long - Kinh Bắc mùa này không chỉ là những chuyến đi mà được kiến tạo như một "khoảng lặng di động" về tinh thần, nơi mỗi người, mỗi gia đình có thể tìm thấy "cuộc hẹn" với ký ức và bản sắc Hà Nội qua Tết xưa - Xuân mới.

Tết - mùa của đoàn viên, tri ân và hướng về cội nguồn, từ bao đời nay vẫn là thời khắc thiêng liêng trong tâm thức người Việt. Dù nhịp sống hiện đại khiến nhiều phong tục bị giản lược, nghi lễ phải đổi thay nhưng cảm thức về một mùa xuân sum vầy và phong vị cổ truyền vẫn luôn là điều nhiều người mong được chạm lại.

5 toa tàu mang tên 5 cửa ô xưa của Hà Nội.

Từ cảm hứng ấy, 5 toa tàu mang tên Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đồng Mác - những địa danh gắn với lịch sử đất kinh kỳ - được trang hoàng như phòng khách của các gia đình Hà Nội xưa. Bước vào không gian này, du khách mọi thế hệ có thể kết nối qua cùng một trải nghiệm: Văn hoá - Di sản - Nghệ thuật - Ẩm thực - Tâm linh.

"Chở mùa xuân về" vì vậy được định hình như một cuộc hẹn thường niên mỗi độ xuân sang - nơi hy vọng, ký ức và tinh thần trở về cùng hội tụ. Ở góc độ văn hóa, đây cũng là cách đưa di sản vào đời sống đương đại bằng hình thức trải nghiệm sống động thay vì chỉ dừng ở trưng bày hay hoài niệm. Điều này góp phần nuôi dưỡng bản sắc trong bối cảnh kinh tế sáng tạo và công nghiệp văn hoá được định hướng là một động lực phát triển mới.

Các bạn nhỏ thích thú với hình ảnh bên trong tàu.

Đại diện The Hanoi Train chia sẻ: "Đoàn tàu chỉ là phương tiện hữu hình, điều chúng tôi chuyên chở là cảm giác được trở về. Giữa xã hội vận động nhanh, chúng tôi tin rằng được chậm lại, chạm vào chiều sâu văn hóa và ký ức là nhu cầu rất thật. Hành trình Thăng Long - Kinh Bắc chính là một khoảng lặng, một cánh cửa thời gian - nơi mỗi người, mỗi gia đình có thể cùng nhau trải nghiệm văn hoá, gặp lại Tết và những hồi ức xưa".