Nhưng điều không ai ngờ đến là giữa hai con người cùng mang bệnh hiểm nghèo ấy, một tình yêu thật sự đã nảy nở, giúp họ cùng vượt qua ranh giới sinh - tử.

Năm 2013, cô gái 24 tuổi tên Vương Tiểu, sống tại tỉnh Thiểm Tây, bị chẩn đoán mắc bệnh uremia - một dạng suy thận nghiêm trọng. Các bác sĩ cho biết cô chỉ còn khoảng một năm để sống nếu không được ghép thận. Tuy nhiên, trong gia đình không ai có thận phù hợp để hiến, và cơ hội tìm được người tương thích gần như bằng không.

Tuyệt vọng nhưng không bỏ cuộc, Vương Tiểu đăng một thông báo đặc biệt lên nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư, rằng cô muốn tìm một người đàn ông mắc bệnh nan y sẵn sàng kết hôn với mình. Mục đích là để sau khi người đó qua đời, cô có thể nhận được quả thận phù hợp, thông tin từ SCMP.

Trong bài đăng, cô viết: “Tôi sẽ chăm sóc anh hết lòng trong những ngày còn lại. Xin hãy hiểu cho tôi, tôi chỉ muốn được sống”.

Thông điệp đầy chân thành ấy đã chạm đến trái tim Dư Kiến Bình, một bệnh nhân 27 tuổi bị đa u tủy xương - một căn bệnh ung thư máu đã tái phát nhiều lần.

Anh từng là một quản lý kinh doanh. Mẹ anh qua đời vì bệnh tật. Cha anh vì lo lắng cho con mà phải bán cả nhà lấy tiền chữa trị. Dư Kiến Bình chỉ còn sống dựa vào thuốc. Đặc biệt, nhóm máu của anh trùng khớp với Vương Tiểu.

Một người phụ nữ Trung Quốc mắc bệnh suy thận đã kết hôn với một bệnh nhân ung thư theo thỏa thuận hiến thận sau khi qua đời. Ảnh: Shutterstock/Baidu

Hai người quyết định đăng ký kết hôn vào tháng 7/2013 sau một vài tuần quen biết. Họ thỏa thuận rằng cuộc hôn nhân này sẽ được giữ kín, mỗi người tự lo tài chính cá nhân.

Sau khi Dư Kiến Bình qua đời, một quả thận của anh sẽ được hiến cho vợ. Đổi lại, Vương Tiểu hứa sẽ chăm sóc anh trong thời gian điều trị và phụng dưỡng cha anh sau này.

Thế nhưng, khi sống chung, điều kỳ diệu đã xảy ra. Cả hai bắt đầu trò chuyện mỗi ngày. Họ chia sẻ về sức khỏe, những suy nghĩ nhỏ nhặt và cả ước mơ còn dang dở. Tính cách lạc quan, vui vẻ của Vương Tiểu khiến Dư Kiến Bình thường xuyên bật cười, còn sự dịu dàng của anh giúp cô cảm thấy bình yên giữa cơn đau bệnh tật.

Không lâu sau, họ nhận ra rằng mối quan hệ “vì sinh tồn” đã dần trở thành tình yêu thật sự. Dư Kiến Bình nấu canh cho vợ, còn cô luôn đi cùng anh đến mọi buổi điều trị. Khi biết anh cần ghép tủy xương để có cơ hội sống, Vương Tiểu đã bắt tay gây quỹ.

Cô bán hoa dạo trên phố, kèm theo tấm thiệp nhỏ kể về câu chuyện của họ. Tình yêu và nghị lực của cặp đôi nhanh chóng lan tỏa, khiến nhiều người tìm đến ủng hộ.

Cả chủ cửa hàng lẫn người qua đường đều góp sức. Sau nhiều tháng, cô đã gây quỹ được 500.000 NDT (khoảng 1,8 tỷ đồng), đủ để chi trả cho ca ghép tủy của chồng.

Ca phẫu thuật thành công. Từ tháng 6/2014, sức khỏe của Dư Kiến Bình dần ổn định. Điều kỳ diệu hơn, bệnh tình của Vương Tiểu cũng tiến triển tích cực. Số lần chạy thận giảm từ hai lần mỗi tuần xuống còn một lần mỗi tháng. Các bác sĩ cho biết, cơ thể cô thích nghi tốt, thậm chí có thể không cần ghép thận nữa.

Tháng 2/2015, để kỷ niệm hành trình vượt qua bệnh tật và tình yêu bền chặt, họ tổ chức lễ cưới chính thức tại một nhà hàng nhỏ ở quê nhà. Không xa hoa, không ồn ào, nhưng đó là đám cưới đầy ý nghĩa, nơi hai con người từng cận kề cái chết cùng nhau bắt đầu lại cuộc sống.

Câu chuyện đặc biệt này được tạp chí Hôn nhân và Gia đình (Marriage and Family) đưa tin lại vào năm 2024, giữa làn sóng các câu chuyện truyền cảm hứng về bệnh nhân ung thư tại Trung Quốc.

Nhiều người gọi đây là “cuộc hôn nhân của phép màu”, khi sự tuyệt vọng hóa thành hi vọng, và tình yêu trở thành liều thuốc mạnh mẽ hơn bất kỳ phương pháp điều trị nào.

Năm 2024, câu chuyện của họ được chuyển thể thành bộ phim điện ảnh Viva La Vida, công chiếu tại Trung Quốc và thu về hơn 276 triệu NDT (khoảng 1.000 tỷ đồng). Bộ phim tái hiện hành trình đầy nước mắt nhưng cũng tràn ngập hi vọng của đôi vợ chồng trẻ, nhận được sự đồng cảm mạnh mẽ từ khán giả.

Hiện nay, theo truyền thông Trung Quốc, Vương Tiểu và Dư Kiến Bình đang sống tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, cùng quản lý một cửa hàng hoa nhỏ, nơi khởi đầu của phép màu năm nào. Họ vẫn âm thầm làm việc, duy trì sức khỏe ổn định và thường chia sẻ thông điệp tích cực về nghị lực sống.

Một người dùng mạng bình luận dưới bài viết kể lại câu chuyện: “Một cuộc hôn nhân bắt đầu vì sự sống, nhưng kết thúc bằng tình yêu thật sự. Đó là minh chứng rằng điều kỳ diệu luôn tồn tại, ngay cả giữa những ngày tuyệt vọng nhất”.