Cảnh sát Nam Sumatra (Indonesia) đã bắt giữ Febrianto (22 tuổi), nghi phạm sát hại một phụ nữ mang thai 2 tháng trong khách sạn ở thành phố Palembang, sau 4 ngày lẩn trốn, tờ Tribune News đưa tin.

Đối tượng bị bắt tại quê nhà ở làng Sido Mulya, huyện Banyuasin vào ngày 15/10/2025, cách hiện trường khoảng 50km. Khi bị khống chế, Febrianto chống trả, buộc cảnh sát phải nổ súng, bắn vào chân.

Tại buổi họp báo ngày 16/10, nghi phạm xuất hiện trong áo tù màu cam, tay bị còng, tập tễnh bước đi, gương mặt lộ rõ đau đớn vì vết thương.

Nghi phạm (mặc áo cam) trong vụ án. Ảnh: Tribune News

Theo cảnh sát, Febrianto là lao động tự do, quê ở Banyuasin. Hắn quen biết nạn nhân, cô Anti Puspita Sari (22 tuổi, Palembang, Indonesia), qua mạng xã hội, sau khi người phụ nữ rao dịch vụ mại dâm trực tuyến. Hai người thỏa thuận giá 300.000 rupiah (khoảng 476.000 đồng) cho một lần mua vui và nhận phòng khách sạn vào chiều 10/10.

Mâu thuẫn xảy ra khi cô Anti Puspita Sari từ chối quan hệ lần hai, khiến Febrianto nổi giận, ra tay sát hại nạn nhân. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân chết ngạt, miệng bị nhét giẻ, tay bị trói và đang mang thai khoảng 2 tháng.

Sau khi gây án, nghi phạm lấy điện thoại và xe máy của nạn nhân bỏ trốn khỏi hiện trường. Thi thể Anti Puspita Sari được nhân viên khách sạn phát hiện vào sáng 11/10 trong phòng bị khóa kín.

Theo thông tin, Anti Puspita Sari là người đã có chồng và con nhỏ 1 tuổi. Chồng cô cho biết, vào hôm xảy ra sự việc, người vợ vẫn đưa anh đi làm bằng xe máy.

Camera giám sát ghi được cảnh nạn nhân vào khách sạn cùng người đàn ông lạ. Người chồng (bên trái) không hay biết về người đàn ông này. Ảnh: Tribunnews

Khi xem camera tại khách sạn vào thời điểm vợ mất tích, người chồng bàng hoàng nhìn thấy cô xuất hiện cùng người đàn ông lạ mặt.

Vụ việc vẫn đang được cảnh sát vùng Nam Sumatra tiếp tục làm rõ.