Chuyến đi này không ngẫu nhiên mà có. Nó là sự nối dài của một "cơ duyên" đặc biệt diễn ra từ tháng 5 trước đó, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm.

"Lá cờ Tổ quốc" trên màn hình VEX VR và gợi mở của Tổng Bí thư

Câu chuyện bắt đầu vào chiều ngày 14/5/2025. Tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng, không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy sự hào hứng lan tỏa. Đó là thời điểm diễn ra cuộc gặp gỡ đặc biệt: Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc trực tiếp với thầy trò Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) và kết nối trực tuyến với Trường THCS Hợp Giang (Cao Bằng).

Tâm điểm của buổi gặp gỡ không nằm ở những bài báo cáo thành tích, mà nằm ở màn hình máy tính. Tại đó, học sinh hai miền đang trình diễn kỹ năng giáo dục STEM thông qua phần mềm thực tế ảo VEX VR.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc tại Trường THCS Cầu Giấy và kết nối trực tuyến với Trường THCS Hợp Giang, tháng 5/2025. Ảnh: NTCC

Một chi tiết vô cùng đắt giá đã diễn ra: Trong khi học sinh Trường THCS Cầu Giấy sử dụng các khối hình học để lập trình vẽ nên chiếc nón lá Việt Nam mềm mại, thì tại đầu cầu biên cương, học sinh Trường THCS Hợp Giang đã chia sẻ phương án lập trình để vẽ nên lá cờ Tổ quốc.

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng được tạo nên từ những dòng lệnh lập trình của học sinh vùng cao không chỉ thể hiện trí tuệ, mà còn là biểu tượng của chủ quyền và khát vọng vươn lên. Chứng kiến sự sáng tạo đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành những lời biểu dương đặc biệt.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Giáo dục STEM là phương thức mới giúp học sinh huy động tổng hợp kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn. Đặc biệt, với học sinh vùng sâu, vùng xa như Cao Bằng, đây là "chìa khóa" để rèn luyện tư duy logic và tính sáng tạo.

Thầy và trò tại Trường THCS Hợp Giang lắng nghe những gợi mở của Tổng Bí thư. Ảnh: NTCC

Tổng Bí thư gợi mở: Các trường cần đẩy mạnh phương pháp này và phải có chương trình giao lưu, lan tỏa rộng rãi để học sinh vùng khó không bị bỏ lại phía sau.

Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, ông Lê Hải Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng - đã kết nối để Trường THCS Hợp Giang được giao lưu, học hỏi từ những mô hình tiên tiến nhất tại Hà Nội.

Đây chính là những "viên gạch" đầu tiên để nhà trường tự tin bước những bước đi táo bạo hơn trong hành trình kết nối sau này.

Những tiết học không khoảng cách

Hiện thực hóa gợi mở của Tổng Bí thư, ngày 26/12/2025 vừa qua, hoạt động kết nối đã chuyển từ không gian mạng sang thực địa. Đoàn công tác Trường THCS Hợp Giang gồm Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn và đại diện giáo viên đã vượt đường xa xuống Hà Nội.

Tại Trường THCS Cầu Giấy, các giáo viên vùng cao không chỉ đến để bắt tay xã giao. Sau phần chia sẻ cởi mở của Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy Lưu Văn Thông về thực trạng hạ tầng số và giải pháp quản trị nhà trường, đoàn đã dự giờ tại các lớp học.

8 tiết học thực tế trải rộng từ Toán, Ngữ văn, Lịch sử & Địa lí đến Khoa học tự nhiên đã được mở ra. Qua các tiết học, giáo viên nhà trường bày tỏ sự ấn tượng và đánh giá cao cách tổ chức dạy học khoa học, linh hoạt; phương pháp sư phạm hiện đại; sự tự tin, chủ động và sáng tạo của học sinh.

Đặc biệt, việc ứng dụng hiệu quả công nghệ số, kết hợp hài hòa giữa kiến thức - kỹ năng - trải nghiệm đã tạo nên những giờ học sinh động, cuốn hút, phát huy rõ nét năng lực và phẩm chất của học sinh.

Đại diện Trường THCS Cầu Giấy và Trường THCS Hợp Giang chụp ảnh kỉ niệm tại Hà Nội ngày 26/12. Ảnh: NTCC

Hoạt động CLB Robotics bằng Tiếng Anh để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp bởi tính hội nhập, tư duy công nghệ và khả năng sử dụng ngoại ngữ tự nhiên của học sinh.

Hoạt động trao đổi sau giờ dạy diễn ra sôi nổi, tập trung làm rõ hiệu quả, tính khả thi và kinh nghiệm triển khai thực tế, tạo nên không khí học hỏi, chia sẻ chuyên môn cởi mở và thiết thực.

Nhìn học sinh Thủ đô tự tin thuyết trình, tranh biện bằng ngoại ngữ, thao tác thành thạo trên các thiết bị công nghệ, các thầy cô đến từ Cao Bằng càng hiểu rõ việc ứng dụng hiệu quả công nghệ số, khi kết hợp hài hòa với trải nghiệm, sẽ tạo nên những giờ học cuốn hút, phát huy rõ nét phẩm chất người học.

Học để làm, không phải để ngắm

Chiều cùng ngày, hành trình học tập, trao đổi chuyên môn của đoàn tiếp tục tại Trường THCS Trần Duy Hưng. Tại đây, đoàn công tác được tham quan hệ thống cơ sở vật chất, thư viện điện tử cùng nhiều hoạt động ngoại khóa được tổ chức bài bản, chú trọng phát triển kỹ năng mềm cho học sinh.

Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của chuyến đi không nằm ở việc quan sát, tham khảo những điều kiện vật chất hiện đại của đơn vị bạn, mà quan trọng hơn là cách tiếp cận vấn đề và tư duy “nhập cuộc” một cách chủ động, có chọn lọc của đội ngũ cán bộ, giáo viên Cao Bằng trong quá trình học tập kinh nghiệm.

Thông qua chuỗi hoạt động, từ buổi gặp gỡ, trao đổi chuyên môn vào tháng 5 đến chuyến đi thực tế vào tháng 12, đội ngũ cán bộ cốt cán của Trường THCS Hợp Giang đã tiếp thu được nhiều nội dung thiết thực, có giá trị thực tiễn cao, tạo tiền đề để vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường trong thời gian tới.

Sau buổi làm việc, bà Bùi Thu Hằng – Hiệu trưởng Trường THCS Hợp Giang khẳng định: "Chúng tôi coi đây là cơ hội rà soát chiến lược phát triển, nhưng kiên quyết không sao chép máy móc. Việc chắt lọc tinh hoa từ các mô hình tiên tiến để vận dụng linh hoạt vào thực tiễn địa phương chính là con đường ngắn nhất đưa giáo dục vùng cao hội nhập xu thế chuyển đổi số."

