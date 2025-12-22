Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 do Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì tổ chức, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan thường trực là Báo VietNamNet, sẽ diễn ra trong hai ngày 26–27/12/2025 tại Hà Nội.

Đây là lần thứ 12 chương trình được tổ chức kể từ năm 2013 đến nay. Năm nay có 145 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu được lựa chọn tuyên dương, đại diện cho 52 thành phần dân tộc, đến từ 30 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là kỳ tuyên dương có số lượng thành phần dân tộc tham gia đông nhất từ trước đến nay, cho thấy phạm vi và sức lan tỏa ngày càng rộng của phong trào học tập, rèn luyện trong cộng đồng thanh thiếu niên DTTS.

Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) gặp mặt các học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2024.

Trong số các gương mặt được vinh danh có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật, thể thao cấp quốc gia, quốc tế; nhiều em trúng tuyển vào các trường đại học, học viện với tổng điểm xét tuyển cao. Đặc biệt, năm 2025 là lần đầu tiên chương trình bổ sung đối tượng sinh viên tốt nghiệp thủ khoa, góp phần mở rộng đối tượng tôn vinh và ghi nhận đầy đủ hơn các dạng thức thành tích nổi bật.

Thành tích các em đạt được năm 2025 cao hơn năm trước cả về số lượng và chất lượng, cho thấy phong trào học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội trong học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực để thế hệ trẻ vùng cao phấn đấu học tập, lập thân, lập nghiệp và trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Những gương mặt được tuyên dương năm 2025 cũng là minh chứng sinh động cho những chuyển biến tích cực của giáo dục vùng đồng bào DTTS và miền núi trong thời gian qua. Mạng lưới trường lớp được đầu tư mở rộng đến các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, góp phần từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lễ tuyên dương không chỉ là hoạt động ghi nhận thành tích, mà còn là điểm nhấn phản ánh kết quả của quá trình đầu tư lâu dài, bền bỉ cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện, cả nước có 1.213 trường phổ thông dân tộc bán trú tại 20 tỉnh, thành phố với khoảng 245.800 học sinh; 316 trường phổ thông dân tộc nội trú tại 31 tỉnh, thành phố với quy mô 115.333 học sinh; 4 trường dự bị đại học và 1 trường phổ thông dân tộc nội trú có hệ dự bị, mỗi năm đào tạo khoảng 3.000 học sinh dự bị đại học.

Cùng với sự phát triển về quy mô, chất lượng giáo dục vùng DTTS cũng có nhiều tiến bộ rõ nét. Trung bình trong 5 năm gần đây, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi là người DTTS đến lớp đạt 98%; tỷ lệ học sinh tiểu học người DTTS trong độ tuổi ra lớp đạt 97,25%; tỷ lệ học sinh DTTS tốt nghiệp THCS đạt 98,24% và tốt nghiệp THPT đạt 98,16%, tiệm cận mức bình quân chung của cả nước. Những con số này phản ánh hiệu quả của việc triển khai đồng bộ các chính sách giáo dục, đồng thời là bệ đỡ quan trọng tạo động lực học tập của đội ngũ học sinh, sinh viên DTTS tại các địa phương trên toàn quốc.

Chính từ nền tảng giáo dục vững chắc này, phong trào học tập, rèn luyện trong học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS không ngừng lan tỏa, tạo nguồn cho các gương mặt xuất sắc, tiêu biểu được lựa chọn tuyên dương hằng năm. Lễ tuyên dương vì vậy không chỉ là hoạt động ghi nhận thành tích, mà còn là điểm nhấn phản ánh kết quả của quá trình đầu tư lâu dài, bền bỉ cho giáo dục vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Những gương mặt được vinh danh tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS năm 2024 ghi sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Qua 12 kỳ tổ chức, hơn 2.000 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS đã được vinh danh, nhiều em trong số đó sau khi trưởng thành đã lựa chọn trở về quê hương, bản làng để cống hiến, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Lễ tuyên dương năm 2025 vì vậy không chỉ là sự kiện tôn vinh thành tích cá nhân, mà còn là thông điệp khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước trong đầu tư cho giáo dục dân tộc, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi đắp những khát vọng vươn lên và đóng góp lâu dài cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

* Trong khuôn khổ Lễ tuyên dương năm 2025, nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được tổ chức như: Diễn đàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số với chủ đề “Câu chuyện số từ những bản làng”, lễ báo công dâng Bác, ghi sổ vàng tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV5 từ Nhà hát Hồ Gươm.