CLB Ninh Bình dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm giành tới 3 giải thưởng tại LPBank V-League 2026/27 trong tháng 9.

Theo kết quả bình chọn các giải thưởng tháng 9 của LPBank V-League 2026/27, CLB Ninh Bình được bình chọn là CLB xuất sắc nhất tháng. Đội bóng Cố đô Hoa Lư trải qua 4 vòng đấu với thành tích bất bại (3 thắng, 1 hòa, ghi 11 bàn thắng, thủng 6 bàn). Dù có cùng 10 điểm như CAHN nhưng những thống kê về chỉ số của Ninh Bình ấn tượng hơn.

Người có công lớn giúp Ninh Bình chơi thăng hoa ở giai đoạn đầu V-League chính là HLV Chu Đình Nghiêm. Thuyền trưởng quê Thanh Hóa nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng, trong khi tiền đạo Lucas Vinicius Goncalves Silva (Lucao, Ninh Bình) được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9. Chân sút người Brazil đang sở hữu 5 bàn thắng sau 4 vòng đấu, đứng thứ 2 trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới.

CLB Ninh Bình giành 3 giải thưởng tháng 9. Ảnh: Cao Oanh

Ở hạng mục Bàn thắng đẹp nhất tháng 9, giải thưởng thuộc về Luiz Antonio De Souza Soares của Hà Tĩnh. Pha lập công được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất được ghi ở phút 16 trong trận Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh, diễn ra ngày 9/10/2026 trên SVĐ Hàng Đẫy, thuộc vòng 3 V-League.

Như vậy, CLB Ninh Bình giành tới 3/4 giải thưởng tháng 9. Đây là thành quả xứng đáng khi đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm không chỉ trình diễn lối chơi đẹp mắt, mà còn rất hiệu quả. Các giải thưởng sẽ được BTC trao trong trận Ninh Bình gặp CA TPHCM ngày 25/10, trên sân Ninh Bình.

Lịch thi đấu vòng 5 LPBank V-League

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