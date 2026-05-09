Rạng sáng 9/5, một vụ tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc thành phần 1 đoạn qua phường Phước Tân, TP Đồng Nai (đang thi công) khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 cùng ngày, nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 60AA-628.XX lưu thông trên tuyến cao tốc đang thi công.

Khi di chuyển đến khu vực cầu vượt tại lối ra giao với đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân), xe máy bất ngờ tông mạnh vào dải phân cách bằng bê tông.

Cú tông mạnh khiến phương tiện mắc kẹt giữa khối bê tông, còn nạn nhân văng xuống khu vực bên dưới cầu vượt, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP Đồng Nai đã có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nạn nhân rơi xuống cầu vượt, tử vong tại chỗ. Ảnh: A.X

Được biết, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn thành phần 1 vẫn đang thi công, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Dự kiến đoạn tuyến sẽ được đưa vào khai thác trước ngày 18/5.