Trước đó, khoảng 21h05 ngày 12/5, tại đường Hồ Chí Minh, đoạn qua buôn Mùi 3, xã Krông Búk, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện anh Y.Y.N. (SN 1991, trú xã Krông Búk) điều khiển xe máy có nhiều nghi vấn.

Khẩu súng cùng nhiều viên đạn mà Y.Y.N. giấu trong ba lô cá nhân. Ảnh: CACC

Lực lượng CSGT đã ra tín hiệu dừng xe để đo nồng độ cồn và xác định người này vi phạm ở mức dưới 0,25mg/L khí thở.

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra hành chính, tổ CSGT phát hiện bên trong ba lô cá nhân của anh N. có 1 khẩu súng bơm hơi bắn đạn chì.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính Y.Y.N. đối với hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn.

Đồng thời, tổ công tác lập hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an xã Krông Búk tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định, súng bơm hơi bắn đạn chì được xếp vào nhóm vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng (hoặc súng săn), bị nghiêm cấm tàng trữ, sử dụng trái phép.