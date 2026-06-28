Hưng Yên:

Tối 28/6, trao đổi với VietNamNet, ông Phan Quang Thắng, Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân (tỉnh Hưng Yên), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong và một người khác bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 cùng ngày, tại thôn Thanh Bản, một người đàn ông được cho là xảy ra mâu thuẫn gay gắt với gia đình vợ. Trong lúc xô xát, nghi phạm dùng hung khí tấn công em vợ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, đối tượng tiếp tục đâm vợ, khiến người phụ nữ bị thương nặng. Nạn nhân được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Dũng

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Vạn Xuân phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương phong tỏa hiện trường, tổ chức truy bắt đối tượng.

Theo ông Phan Quang Thắng, lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ nghi phạm khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn qua địa bàn xã Vũ Thư.

Lãnh đạo UBND xã Vạn Xuân cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình.

Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ diễn biến vụ án và xử lý theo quy định.