Ngày 29/6, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin ban đầu về vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Vạn Xuân vào trưa 28/6 khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Theo cơ quan công an, khoảng 12h ngày 28/6, do mâu thuẫn gia đình, Phạm Gia Lễ (73 tuổi, trú xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên) dùng kiếm đâm nhiều nhát vào vợ là bà Nguyễn Thị Bích (58 tuổi) và em vợ là ông Nguyễn Quốc Thoan (50 tuổi), cùng trú tại địa phương. Gây án xong, Lễ rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Hiện trường vụ án. Ảnh: N. Dũng

Hậu quả, ông Nguyễn Quốc Thoan tử vong tại chỗ, còn bà Nguyễn Thị Bích bị thương nặng và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thái Bình cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên phân công Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra.

Các đơn vị nghiệp vụ gồm Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Vạn Xuân phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu và triển khai truy bắt nghi phạm.

Đến khoảng 14h45 cùng ngày, sau gần 3 giờ gây án, Phạm Gia Lễ đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.