Video: Khoảnh khắc bé trai 12 tuổi bình tĩnh cứu em gái khi trần nhà bất ngờ đổ sập

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai em nhỏ thoát hiểm trong gang tấc khi trần nhà bất ngờ đổ sập. Chỉ sau 3 ngày đăng tải, video thu hút gần 16 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận khen ngợi sự nhanh trí, bình tĩnh của anh trai 12 tuổi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào 19h05 ngày 7/10, tại xã Hà Nha, TP Đà Nẵng. Thời điểm đó, hai anh em Thanh Nhật (12 tuổi) và Kiều Nhi (8 tuổi) đang ở trong nhà thì bất ngờ một mảng trần lớn đổ sập xuống.

Tiếng động mạnh khiến bé Nhi hoảng sợ, đưa tay bịt tai. Nhật đang nằm trên ghế cũng giật mình nhưng ngay lập tức hướng ánh mắt về phía em, buông điện thoại, chạy lại kiểm tra xem em có bị thương hay không.

Thấy em gái an toàn nhưng vẫn run sợ, cậu nhanh chóng trấn an, cúi người cho em leo lên lưng rồi cõng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trước khi rời phòng, Nhật còn rút phích cắm chiếc quạt điện đang hoạt động để tránh nguy cơ rò điện.

Chia sẻ về sự việc này, chị Kiều Ánh (mẹ của 2 bé) cho biết, vợ chồng chị cùng con trai út đi vắng khi sự việc xảy ra. Nhận được cuộc gọi báo tin từ con, chị vội mở camera trong nhà theo dõi tình hình.

"Trên đường về, tôi chỉ biết mở camera xem lại, vừa lái xe vừa run, chỉ mong con không sao. Khi thấy hai anh em đã ra khỏi khu vực nguy hiểm, tôi mới dám thở phào", chị Ánh kể.

Về đến nơi, chị thấy hai con vẫn còn hoảng loạn. Thấy mẹ bước vào, Nhật liền lấy dép đi trong nhà cho mẹ vì sợ mẹ dẫm phải vật nhọn, sau đó cùng ba mẹ dọn dẹp lại nhà.

"Lúc đó tôi vừa thương vừa tự hào về con. Con còn nhỏ mà đã biết bình tĩnh xử lý, biết lo cho em và nghĩ đến sự an toàn của người khác", chị xúc động nói.

Sau vụ việc, ngày 10/10, chị Ánh chia sẻ clip lên mạng xã hội với mong muốn cảnh báo các gia đình nên kiểm tra kết cấu trần nhà định kỳ để tránh tai nạn đáng tiếc.

Bất ngờ, đoạn clip lan tỏa mạnh mẽ, nhận được hàng triệu lượt chia sẻ và bình luận tích cực. Nhiều người không giấu được xúc động trước sự dũng cảm và trách nhiệm của cậu bé 12 tuổi.