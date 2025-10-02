Clip Thót tim cứu ngừời đàn ông dưới dòng nước lũ (Nguồn: Ngọc Thu):

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thót tim khi một người đàn ông ở Hà Tĩnh bị nước lũ cuốn trôi và may mắn được nhóm người đi thuyền kịp thời cứu lên bờ.

Trao đổi với PV VietNamNet ngày 2/10, lãnh đạo UBND xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 30/9, mưa lớn do ảnh hưởng của bão khiến nhiều khu vực tại xã Sơn Tiến bị ngập cục bộ. Thời điểm này, người dân phát hiện anh Đ.Y (trú tại thôn Tiến Thịnh, xã Sơn Tiến) bị rơi xuống dòng nước lũ nên đã hô hoán và cùng nhau tổ chức ứng cứu.

Nạn nhân được cứu đưa lên thuyền an toàn. Ảnh cắt từ clip

Lúc đó, anh Nguyễn Thắng (trú tại xã Sơn Tiến) cùng hai người đàn ông khác đang chèo thuyền vượt qua đoạn đường bị ngập sâu để di chuyển về TP Hà Tĩnh. Nghe tiếng người dân hô hoán có người bị nạn, anh Thắng cùng nhóm đi cùng lập tức quay thuyền lại, tiếp cận vị trí xảy ra sự việc và kịp thời cứu người đàn ông lên bờ.

Anh Nguyễn Thắng kể lại: “Sau khi nghe người dân hô có người đuối nước, tôi và hai người đi cùng đã nhanh chóng chèo thuyền tới vị trí đó, nắm tóc người đàn ông và kéo anh ấy lên bờ. Thật may mắn, anh Y. đã sống sót sau vụ việc".

Lãnh đạo UBND xã Sơn Tiến cho biết, nạn nhân Đ.Y mắc bệnh trầm cảm. Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 10, địa bàn xã bị ngập cục bộ. Trong lúc di chuyển qua khu vực thôn Tiến Thịnh, anh Y. không may trượt chân, rơi xuống dòng nước lũ.

