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Khoảng 18h tối 19/6, một xưởng gỗ ở thôn 3 Cư Êbur, phường Buôn Ma Thuột bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa bao trùm cả khu vực rộng lớn.

Lúc này, nhiều người dân nhanh chóng đến hỗ trợ di chuyển một số tài sản của xưởng ra bên ngoài, đồng thời phá cửa căn nhà liền kề để đưa nhiều tài sản có giá trị ra khỏi khu vực nguy hiểm, tránh bị ngọn lửa thiêu rụi.

Tại hiện trường, rất nhiều xe chữa cháy và xe tiếp nước được điều đến để dập lửa. Hàng chục cảnh sát phải làm việc liên tục để nhanh chóng khống chế đám cháy.

Ba tài xế xe múc liên tục điều khiển phương tiện hỗ trợ lực lượng chức năng khống chế đám cháy. Trước nhiệt lượng lớn tỏa ra từ hiện trường, các chiến sĩ công an phải phun nước trực tiếp lên xe để bảo đảm an toàn cho các tài xế. Vụ việc cũng thu hút hàng trăm người dân đến theo dõi.

Ông Nguyễn Văn Mến, trú thôn 3 Cư Êbur cho biết, lúc đầu đám cháy nhỏ nhưng do đồ dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, bao trùm cả một vùng. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Khi ngọn lửa bùng phát, nhiều người dân đã hỗ trợ đưa tài sản có giá trị ra ngoài. Trong đó, ba tài xế xe múc đã dũng cảm điều khiển phương tiện lao vào khu vực cháy để di dời vật dụng và hỗ trợ ngăn đám cháy lan rộng.

Hình ảnh đám cháy tại xưởng gỗ ở phường Buôn Ma Thuột:

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hải Dương

Rất nhiều xe chữa cháy được điều đến dập lửa. Ảnh: Hải Dương

Dù khói lửa bao trùm nhưng các tài xế xe máy múc vẫn lao vào chữa cháy. Ảnh: Hải Dương

Những chiến sĩ công an làm việc liên tục nhiều giờ liền. Ảnh: Hải Dương

Nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ảnh: Hải Dương

Một tài xế xe máy xúc làm việc liên tục nhiều giờ trong đám cháy. Ảnh: Hải Dương