Sáng 17/6, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, đơn vị phối hợp cùng lực lượng PCCC cơ sở và chính quyền địa phương đã dập tắt đám cháy tại chợ Mỹ Đình, bảo vệ thành công hàng trăm ki-ốt.

Theo đó, khoảng 23h35 ngày 16/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng PCCC cơ sở phát hiện một ki-ốt trong chợ Mỹ Đình bốc cháy. Ngay sau đó, lực lượng PCCC cơ sở đã chủ động triển khai chữa cháy ban đầu và báo cho lực lượng chuyên nghiệp.

Cảnh sát phun nước làm mát, chống cháy lan sang các ki-ốt khác. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 và số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC xác định đám cháy xảy ra tại một ki-ốt kinh doanh đồ ăn, thức uống, có kết cấu tường gạch, mái tôn và tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các ki-ốt liền kề.

Bên trong ki-ốt xảy ra cháy. Ảnh: CACC

Do thời điểm xảy ra cháy, ki-ốt đóng cửa, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa có khả năng phát triển nhanh, sinh ra nhiều khói, khí độc, gây khó khăn cho việc tiếp cận bên trong để chữa cháy.

Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ chia làm hai mũi, triển khai phun nước làm mát, kịp thời ngăn chặn cháy lan sang các khu vực xung quanh; đồng thời sử dụng thiết bị chuyên dụng phá cửa cuốn để tiếp cận, dập lửa.

Đến 23h51 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn chặn cháy lan ra khu vực xung quanh, bảo vệ hơn 4.000m2 diện tích chợ cùng hàng trăm ki-ốt của các hộ tiểu thương.