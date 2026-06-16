Khoảng 18h ngày 16/6, một vụ cháy đã xảy ra tại quán nhậu 2 tầng, rộng khoảng 200m2 trên đường Hà Ra, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo nhân chứng, sau tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực bếp, hơn 10 thực khách cùng nhiều nhân viên hoảng hốt hô hoán và nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cảnh sát có mặt dập lửa. Ảnh: N.X

Chỉ trong khoảng 5 phút, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ góc bếp. Khu vực cháy liên tiếp phát ra nhiều tiếng nổ. Nhân viên quán khẩn trương di dời bàn ghế, giấy tờ và một số tài sản ra khỏi quán.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động các xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Nhiều bình gas lớn bị cháy.

Lực lượng chức năng sử dụng vòi rồng, tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng để khống chế ngọn lửa. Đến khoảng 18h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, nhiều tài sản gần khu vực bếp bị thiêu rụi. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.