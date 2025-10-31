XEM CLIP:

Trương Ngọc Ánh (sinh năm 1976, quê Hà Nội), diễn viên, người mẫu, doanh nhân, đã bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Công an xác định, Trương Ngọc Ánh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (số 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận).

Khi điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh bị xác định đã chiếm đoạt tài sản của công ty bằng cách kê khống giá trị bất động sản mua cho doanh nghiệp, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty và chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính để che giấu hành vi này.

Nghệ sĩ Trương Ngọc Ánh. Ảnh: CACC

Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh. Ảnh: CACC

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.