Clip CSGT khống chế tước hung khí:

Hôm nay (3/5), Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng tuần tra của đơn vị vừa khống chế một người đàn ông có hành vi sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng trên đường. Lực lượng đã tước hung khí của đối tượng để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Trước đó, một người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không mặc áo chạy trên một số tuyến đường ở phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đáng nói, người này còn cầm theo một con dao rựa liên tục vung qua lại khiến người đi đường rấy lo sợ.

CSGT khống chế người đàn ông "múa dao" trên đường. Ảnh cắt từ clip

Thời điểm này, tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ đã phát hiện vụ việc và yêu cầu đối tượng dừng xe để xử lý.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với CSGT, đối tượng vẫn cầm dao. Nhân lúc người này sơ hở, CSGT đã áp sát khống chế, tước hung khí an toàn.

Làm việc với cơ quan công an, người này khai tên là Võ Văn Chánh (SN 1976, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Đối tượng sau đó được bàn giao cho Công an phường Dĩ An để xử lý theo thẩm quyền.