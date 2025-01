Ngày 11/1, Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) đã làm việc với nhóm thanh thiếu niên liên quan đến vụ đốt pháo hoa trên quốc lộ 1, rồi nhảy múa, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, gây mất trật tự công cộng.

Theo công an, chiều 9/1, người đàn ông 35 tuổi tổ chức tiệc sinh nhật tại căn nhà thuê ở phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy. Anh này thuê rạp, dựng sân khấu, sử dụng dàn nhạc công suất cao để ca hát. Tham dự tiệc có khoảng 200 thanh thiếu niên, trong đó một số đối tượng có tiền án, tiền sự.

Nhóm thanh niên đốt pháo hoa, nhảy múa. Ảnh: Chụp màn hình.

Khoảng 22h cùng ngày, D. (36 tuổi, bạn của chủ buổi tiệc) lấy 3 hộp pháo hoa, để trên dải phân cách quốc lộ 1 đốt “giúp vui cho buổi tiệc”.

Khi pháo hoa nổ, khoảng 20 người chạy ra nhảy múa, quay phim, chụp ảnh làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, gây mất trật tự công cộng.

Nhận tin báo, công an có mặt, giải tán đám đông tụ tập. Qua xác minh ban đầu, D. khai lấy pháo hoa do người bạn ở Campuchia tặng để đốt. Anh ta nói “việc đốt pháo hoa do tự ý thực hiện”.

Công an thị xã Cai Lậy khẳng định, hành vi của nhóm đối tượng trên là xem thường pháp luật, cần phải xử lý nghiêm để răn đe phòng ngừa chung.