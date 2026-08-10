XEM CLIP (Nguồn: Công an cung cấp)

Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp với Công an xã Hồ Đắc Kiện truy bắt thành công 2 đối tượng thực hiện liên tiếp các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Phi Đằng (33 tuổi) và Lê Hữu Nghĩa (29 tuổi), cùng ngụ xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ.

Đối tượng giật dây chuyền vàng của cô chủ tiệm tạp hóa. Ảnh: Cắt từ clip

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 8/8, Đằng điều khiển xe máy chở Nghĩa đến một tiệm tạp hóa ở ấp Đắc Lực (xã Hồ Đắc Kiện). Nghĩa vào tiệm mua thuốc lá, còn Đằng ngồi trên xe máy chờ sẵn.

Trong lúc mua hàng, Nghĩa bất ngờ giật sợi dây chuyền trên cổ nữ chủ tiệm tạp hóa. Do cô gái chống trả quyết liệt và tri hô, đối tượng chưa lấy được tài sản đã tháo chạy. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Đến khoảng 18h cùng ngày, hai đối tượng tiếp tục di chuyển trên tuyến đường thuộc ấp Đắc Thế (xã Hồ Đắc Kiện) thì phát hiện một người phụ nữ đang chạy xe máy cùng chiều. Đằng điều khiển xe vượt lên, áp sát để Nghĩa giật dây chuyền của nạn nhân.

Cú giật mạnh làm sợi dây chuyền bị đứt, chúng lấy được một đoạn dài khoảng 10cm, phần còn lại rơi tại hiện trường. Hai đối tượng sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Nghĩa và Đằng tại cơ quan công an. Ảnh Công an TP Cần Thơ

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã phối hợp với Công an xã Hồ Đắc Kiện khẩn trương truy xét nóng. Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Đằng và Nghĩa khi cả hai đang lẩn trốn tại ấp Mỹ Phú (xã Tân Phước Hưng).

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.