Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, là thư ký điểm thi, đã có hành vi vào phòng thi để hướng dẫn, nhắc bài cho các thí sinh dự thi môn Toán.
Tại buổi họp báo chiều 9/7, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi xuất hiện thông tin về những dấu hiệu bất thường trong kết quả thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh kiểm tra, xác minh. Công an tỉnh sau đó giao các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh vụ việc, làm rõ.
Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp với học sinh, phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang nhằm lắng nghe ý kiến, ghi nhận nguyện vọng.