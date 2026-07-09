Tại buổi họp báo chiều 9/7, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi xuất hiện thông tin về những dấu hiệu bất thường trong kết quả thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh kiểm tra, xác minh. Công an tỉnh sau đó giao các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh vụ việc, làm rõ.