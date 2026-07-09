Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang, cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc liên quan đến bất thường môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Sở đã phối hợp với nhà trường tổ chức gặp gỡ toàn bộ học sinh lớp 12, phụ huynh và các thí sinh tự do dự thi tại điểm thi này để thông tin về vụ việc, đồng thời lắng nghe ý kiến và ghi nhận nguyện vọng của các thí sinh.

Kết quả lấy ý kiến cho thấy, 322/322 phụ huynh học sinh, tương đương 100%, cùng 6/6 thí sinh tự do đều thống nhất đề nghị tổ chức thi lại môn Toán để bảo đảm tính công bằng, khách quan, minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thí sinh.

Trên cơ sở nguyện vọng của học sinh, phụ huynh và các quy định hiện hành, Sở GD-ĐT Tuyên Quang đã báo cáo, trình UBND tỉnh đề nghị Bộ GD-ĐT xem xét tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đồng thời kiến nghị Bộ GD-ĐT có phương án bảo đảm tiến độ xét tuyển đại học, cao đẳng để không ảnh hưởng đến quyền học tập, quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang.

Tại họp báo, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang, khẳng định địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT để bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các thí sinh, đặc biệt là những em không liên quan đến vụ việc. Theo ông Tuấn, tỉnh sẽ không để bất kỳ học sinh vô tội nào bị ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý trước khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra kết luận chính thức.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, việc có tổ chức thi lại hay áp dụng các phương án chuyên môn khác thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ GD-ĐT. Trong thời gian chờ kết quả xác minh, tỉnh tiếp tục tích cực phối hợp với Bộ để lựa chọn phương án tối ưu nhất, đồng thời chủ động kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến việc xét tuyển đại học của học sinh nếu quá trình xác minh kéo dài.

Liên quan đến các giải pháp nhằm tăng cường tính công bằng và củng cố niềm tin của xã hội đối với công tác tổ chức thi trong thời gian tới, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang cho biết Sở sẽ đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Bộ GD-ĐT nghiên cứu bổ sung quy chế thi theo hướng cho phép lắp đặt camera giám sát trong phòng thi.

Hệ thống camera sẽ không kết nối Internet mà chỉ phục vụ mục đích ghi hình, giám sát quá trình coi thi, qua đó góp phần tăng cường tính minh bạch, nghiêm túc và công bằng trong tổ chức các kỳ thi quan trọng.